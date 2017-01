Feijóo: “Las comunidades solventes tenemos derecho a bajar impuestos”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, manifestó en Onda Cero su satisfacción general tras la celebración de la Conferencia de Presidentes de ayer, en al que entre otras cuestiones se trató cómo remdoelar la financiación autónómica. Aunque admitió que en la conferencia “hemos marcado el campo y ahora hay que jugar el partido, y eso no es fácil”.



Sobre el debate de la armonización fiscal entre autonomía, Feijóo declara que “no es razonable que comunidades autónomas que necesitan dinero bajen sus impuestos. No es justo”. Por ello defiende que “aquellas comunidades que somos solventes tenemos derecho a bajar impuestos”. Y destaca que “Galicia no he pedido un sólo euro al gobierno central en estos años. Nos financiamos nosotros”, explica el presidente de la Xunta.