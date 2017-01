El Ayuntamiento de Madrid inicia la batalla contra la gentrificación en la ciudad

La situación no es límite. O al menos así lo considera el Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio que dirige Manuela Carmena valora que la cifra de llegadas de nuevos establecimientos hoteleros a la capital no obliga a tomar medidas extraordinarias para frenar la masificación. De hecho, Ahora Madrid considera que la ciudad “está lejos de la saturación” que sí se vive Barcelona y que ha llevado a Ada Colau a plantar batalla.



A pesar de que existen distancias entre las dos grandes metrópolis españoles, el Ayuntamiento de Madrid no rehuirá a dar ciertos pasos para evitar que el escenario en la Ciudad Condal se repita en la capital. Y para ello, el equipo de gobierno, capitaneado por el delgado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, anuncia que “intervendrá con medidas preventivas”.



De esta manera, el Consistorio busca frenar los procesos de gentrificación que ya han sido denunciados en algunas zonas de Madrid, como es en el caso de Lavapiés. Todo con la mirada puesta en “establecer las condiciones para que estos procesos no provoquen la expulsión de sus vecinos de sus barrios del centro”, según destacan desde el Ayuntamiento.



“La intención del Ayuntamiento se centra, por tanto, en la protección de las personas y el establecimiento de las condiciones necesarias para que estos nuevos procesos no provoquen la expulsión del vecindario de sus barrios del centro de la ciudad. Se trata de poner en marcha medidas para que Madrid sea una ciudad equilibrada y racional, en la que todo y todos podamos vivir y convivir”, inciden en el Gobierno local.



Pese a las “medidas preventivas”, Ahora Madrid recalca que el crecimiento de la oferta hostelera en la ciudad creció a un ritmo menor que otros lugares como Barcelona o Zaragoza. Mientras que en el periodo 2006-2015, la capital aumentó las plazas un 24%, la metrópoli catalana lo hizo a un ritmo del 53% y la ciudad del viento registró un crecimiento del 40%. En cuanto al número de establecimientos, el Ayuntamiento de Madrid destaca que el incremento fue de un 7% en Madrid frente a Barcelona que alcanza casi un 33% de incremento, y Sevilla un 24%.



En cuanto a algunas zonas concretas de Madrid, el Consistorio recalca que algunos barrios como Sol y Cortes registra un importante porcentaje de “población flotante” sobre la población residente. Un escenario que “hay que entender como consecuencia de procesos ordinarios de transformación del determinadas zonas del centro urbano”. Respecto, a distritos fuera de la almendra central, como es el entorno del Aeropuerto de Barajas o polígonos industriales, en relación a los apartamentos turísticos el Ayuntamiento de Madrid señala “que podría resultar conveniente realizar un estudio específico para dimensionar la situación de esas actividades, con datos sobre su funcionamiento y uso real”.



Sin embargo, “no parece detectarse en la actualidad un problema de orden urbanístico y por razón de protección del entorno urbano que obligue a tomar medidas para limitar las posibilidades de implantación del uso de hospedaje en la ciudad”, en cambio, sí se lanzarán medidas preventivas para frenar que la cosa vaya a más, sobre todo en el tema de la gentrificación.