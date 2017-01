Alerta sindical ante el aumento de la siniestralidad laboral en Madrid

Los sindicatos han mostrado su preocupación ante el aumento de la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid durante 2016, cuando se registraron 87.220 accidentes de trabajo, un 7,38% más que el año anterior. Además, 80 trabajadores fallecieron, 60 de ellos en jornada de trabajo y 20 in itinere, lo que supone un incremento del 25% respecto a 2015, según denuncia CCOO.



En particular, este sindicato, hace notar que la mayoría de estos accidentes in itinere afectaron a las mujeres y que “las razones se pueden encontrar en la mayor precarización del trabajo femenino, las jornadas irregulares y el mayor número que trabajos a tiempo parcial que les obliga a simultanear varios empleos y, por tanto, a un mayor número de desplazamientos, además del mayor estrés que sufren como consecuencia del desigual reparto en las tareas domésticas o de cuidado de la familia”.



Desde UGT ponen el acento en “la deriva que está tomando la siniestralidad en la Comunidad de Madrid, en datos absolutos, en los últimos 3 años, que confirma una tendencia al alza que hemos detectado y denunciado”.



Así, recuerdan que en 2014 se produjeron un total de 76.769 accidentes en la región, lo que supuso un aumento sobre el año anterior de un 2,80%. En 2015 se produjeron 81.252, lo que supuso un nuevo aumento del 5,88% y, el pasado año, también se confirma la tendencia creciente de accidentes laborales, habiéndose producido 87.220 siniestros y un aumento del 7,38%.



Por este motivo, UGT insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, a “dar continuidad a los acuerdos con los agentes sociales, potenciando actuaciones que conciencien a empresarios y trabajadores tendentes a lograr una mayor y más profunda cultura preventiva que redunde en la mejora de la salud laboral de los trabajadores”.



De la misma manera, CCOO invita al Ejecutivo de Cifuentes a “seguir potenciando políticas públicas activas que, con la participación de los agentes sociales, nos puedan permitir llegar cada vez a más espacios de intervención para conseguir elevar el nivel de salud y seguridad en las empresas”.