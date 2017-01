Bárcenas confirma que aprovechó la amnistía fiscal del PP para regularizar sus activos

Segunda jornada de declaración de Luis Bárcenas en el juicio de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), y la estrategia de defensa del extesorero del Partido Popular continúa por los mismos derroteros: exculpar a su mujer, Rosalía Iglesias, al Partido Popular y a sí mismo.



Bárcenas asegura que sus cuentas de Suiza no las declaraba al fisco español porque eran fondos que procedían de operaciones llevadas a cabo fuera de España y por personas no residentes en España. “Era como un fondo de pensiones fuera de España" afirma el extesorero del PP, que ha destacado que su nivel de transparencia “era muy grande”. Eso sí, ha matizado que se refería a Suiza.



El juicio celebrado en la Audiencia Nacional bajo la atenta mirada del magistrado Ángel Hurtado y las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell ha confirmado lo que se suponía: Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro para regularizar varios de sus activos. Entre ellos, el impuesto de Sociedades de Tesedul, la sociedad de valores del extesorero.



Aun así, ni siquiera en esa regularización actuó acorde a los tiempos marcados por la ley. Lo hizo en diciembre de 2012 y de forma extemporánea.



Luis Bárcenas ha insistido, por otro lado, en exculpar a su mujer, Rosalía Iglesias, asegurando que todo aquello que posee la firma de la señora Iglesias es porque “firmaba lo que yo le decía”, asegura el extesorero. Al más puro estilo Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina de Borbón.



Antes del primer receso de la mañana, Bárcenas ha justificado sus viajes a Suiza y la relación con los gestores de sus cuentas suizas asegurando que “Viajaba a Suiza con muchísima frecuencia para practicar una actividad con la que disfruto mucho y nos veíamos. Y también nos veíamos en España en hoteles; y he comido y cenado con ellos aquí. Viajaba siempre en avión, en coche a Suiza nunca”.