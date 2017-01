Pedro Sánchez sobre las primarias: “Estoy meditando, tengo muchas ganas y fuerza”

"Estoy meditando; tengo muchas ganas y fuerza" Esta ha sido la respuesta que ha dado el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez a las preguntas sobre si va a presentarse a las primarias del Partido Socialista.



En declaraciones a Onda Cero Pedro Sánchez confirma que “tengo que reflexionar”, también añade que “tengo muchas ganas y fuerza”.



En la conversación Sánchez ha afirmado que “me encuentro bien e impresionado con la cantidad de gente que me pide que me presente” y ha ha añadido que “no me va a afectar lo que hagan Susana Díaz y Patxi López”.