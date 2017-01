Antonio Hernando anuncia que se quedará al margen de las primarias del PSOE

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, explicó en RNE que lo que espera de la sexta conferencia autonómica de presidentes, órgano que no se convocaba desde 2012, es “que salga bien y que tenga resultados concretos”. “Es importante que vaya bien para los socialistas y para los españoles porque es el espíritu de la España cooperativa, colaborativa, de la solidaridad entre los territorios”. Recordando el portavoz del PSOE que se tratan temas que son fundamentales, financiación, pacto educativo, aspectos relacionados con la demografía, Protección Civil o el desarrollo del reglamento el bono social, entre otros. Y dijo que en resumen lo que espera de esta conferencia es “que salga bien y que los acuerdos se cumplan”.



Considera Hernando una “pésima” noticia que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y el lehendakari, Íñigo Urkullu “se hayan autoexcluido”, recordando que “Ibarretxe en los peores tiempos fue a la Conferencia de Presidentes” para después criticar que los dos mandatarios “estén por tener relaciones bilaterales con el Gobierno de España”. Y a continuación calificó de “irresponsable que los mandatarios no participen en órganos que deciden cosas que afectan a sus territorios y sus ciudadanos.



También hizo una valoración sobre el hecho de que ayer María Dolores de Cospedal pidiera perdón a los familiares del Yak-42 en “nombre del Estado” creía que lo iba a hacer y me alegro que lo haya hecho. 14 años después y de tanta infamia y tanta ignominia se ha pedido perdón a las víctimas ahora tiene que decir si es suficiente.



Y añadió que el PSOE cree que “Mariano Rajoy debe hacer lo mismo en sede parlamentaria y con la solemnidad porque cerraría el círculo”, recordando que cuando sucedió el siniestro entonces era vicepresidente primero del Gobierno, y que fue presidente del gobierno que indultó a militares condenados y cuando se nombró a Federico Trillo embajador, lo que a juicio de Hernando “son motivos suficientes para que Mariano Rajoy se sumara a esa petición de disculpa de Cospedal”. “No porque Rajoy sea responsable del accidente sino porque se cerraría el círculo”, precisó.



Admite Hernando que se alegra de que la ministra de Defensa pide perdón a los familiares de la víctima del Yak-42, y recalca que tras obviarlo en su primera intervención y después del reproche de la oposición, “ayer se dio un paso importante”.



Cuando le pregunta por Patxi López y si conocía que iba a dar este paso adelante, responde Hernando que no lo sabía y añadió que tiene afecto y respeto por él y que valora su capacidad política, recordando que jugó “un papel determinante para que López fuera presidente del Congreso”.



También le pregunta sobre los planes de futuro de Pedro Sánchez y contestó que “no hablo con Pedro desde que le comunique que me iba a quedar como portavoz del grupo parlamentario socialista y no sé qué piensa de todo este proceso”. Dijo que Sánchez tiene todo su afecto “más allá de que nos haya alejado mi opinión sobre que había que cambia de postura y posibilitar gobierno del PP que me parecía un mal menor frente a la posibilidad de nuevas elecciones”.



Y también comunica que a partir de ahora en las entrevistas va a dar “poco juego” cuando le pregunten sobre las primarias y el proceso interno del PSOE. Ya que reconoce que este proceso ha sido muy duro para y que se 'pondrá de perfil' dado su 'polémico papel en los últimos tiempos'. ya que consdiera que cualquier cosa que diga puede ser utilizada por cualquiera en perjuicio de cualquier otro. Por lo que Es más prudente y más responsable no meterme en este proceso.



Señalando que se pone de perfil por “un respeto escrupuloso” a todos sus compañeros”.