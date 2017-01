El secretario general de Podemos en Alcorcón dimite entre críticas a la dirección de Espinar

El conflicto en Podemos en la Comunidad de Madrid no se ha detenido pese a que la intensidad mediática ha decaído tras la salida de José Manuel López como portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid. La dimisión del secretario general de Podemos Alcorcón, David Álvarez, ha avivado las críticas a la gestión de la nueva dirección que lidera Ramón Espinar.



“La pasada semana despedían a cinco personas, se cargaron al portavoz de la Asamblea de ahora Madrid, José Manuel López, y a gente de la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid. Ahora van contra mí”, ha sentenciado el ya ex secretario general de Podemos Alcorcón, según ha recogido Europa Press.



Por este motivo, Álvarez ha decidido presentar su dimisión al sentirse “acosado, perseguido y ninguneado” por el nuevo equipo de trabajo que salió de las primarias de Podemos en la región madrileña. De hecho, el ex secretario general en el municipio ha apuntado que el haber apoyado abiertamente la candidatura de Rita Maestre le ha granjeado estas malas actitudes que denuncia.



“Han conseguido lo que querían, forzar” su dimisión, ha denunciado Álvarez. Sin embargo, el exdirigente ha reiterado que su renuncia nada tiene que ver con un concepto ideológico de ‘pablistas’ o ‘errejonistas’ sino que “simplemente es que la nueva dirección autonómica está actuando de una forma no tiene nada que ver con el partido”.



Una serie de acciones que ha realizado el equipo de Espinar, según Álvarez, como que no se pusieran en contacto con él para convocar la manifestación contra el alcalde de Alcorcón, David Pérez, por sus palabras contra el feminismo. “No han llamado”, ha recordado el exlíder alcorconero.