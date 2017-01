Cospedal pide perdón a los familiares del Yak-42 en “nombre del Estado”

Los principales líderes de la oposición han coincidido en una cuestión: María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, ha pasado por alto pedir perdón a los familiares de las víctimas del Yak-42 en su primera intervención en la Comisión de Defensa sobre el accidente. “Me he quedado sorprendido, me esperaba que dijese perdón, casi 14 años después, pero lo esperaba”, ha sentenciado el socialista Antonio Hernando. Algo que la popular ha rectificado a la hora de contestar a los portavoces: “Pido perdón en nombre del Estado por no haber reconocido esta responsabilidad patrimonial. Lo reitero y lo hago de corazón”.



Una réplica de los grupos parlamentarios de la oposición en la que las incógnitas sin resolver por parte del Ministerio de Defensa también han protagonizado las intervenciones de PSOE, Podemos, Ciudadanos y del Grupo Mixto. Asimismo, tampoco han faltado los reproches de algunas formaciones políticas -como ha sido el caso de la formación naranja y de UPN- a otros partidos al entender que es más que incoherente exigir reparaciones para los familiares mientras se “habla de recortar en presupuestos para apoyar a nuestros servidores públicos”, tal y como ha criticado Albert Rivera.



Unas preguntas que han lanzado los portavoces a Cospedal donde las grandes miradas han apuntado a quién se enriqueció con los contratos del Yak-42, quién ordenó realizar la repatriación de los cadáveres, así como que se sepa qué sucedió con los contratos y cuáles son las medidas de seguridad que ha tomado el Gobierno tras el accidente. Unas cuestiones que Cospedal ha intentado difuminar afirmando que Federico Trillo ya reclamó todos los contratos que rodearon al vuelo, aunque algunos no se lograron encontrar y que en este 2017 la ministra de Defensa se ha comprometido a buscar.



Desde el PSOE, Hernando, el primero en contestar a la intervención de la ministra de Defensa, ha reclamado que el Ejecutivo de Rajoy investigue el accidente y que dicte una “pronta resolución donde se contenga la reparación a los familiares y se reconozcan los errores”. Todo sin olvidar la “gran oportunidad” que ha perdido el Gobierno para destituir a Federico Trillo de la embajada de España en Londres. Es más, el socialista no ha dejado de lado que Cospedal no haya mencionado en su comparecencia al exministro de Defensa.



Por su parte, Rivera, el encargado de recoger el testigo del PSOE en la Comisión, ha centrado su réplica en apuntar que el departamento que dirige Cospedal ha de investigar, pero “no se trata de volver a investigar lo investigado” sino de realizar un trabajo “que sea útil y ágil”. “Si vamos a alargar esto y vamos a hacer un uso partidista, creo, que no tiene sentido”, ha reprochado el presidente de Ciudadanos. A su vez, el líder de la formación naranja ha destacado que su partido llevará a la Cámara Baja algunas propuestas para que empresas protagonistas en estos accidentes no vuelvan a recibir subvenciones como ha sucedido en los últimos años.



Respecto a Unidos Podemos, Pablo Iglesias ha sido el encargado de lanza una batería de preguntas a Cospedal que, a su entender, siguen en el aire. “¿Cómo pudo permitirse que el viaje despegase con una caja negra que no funcionaba y con pilotos que superaban las horas de vuelo permitidas?”, ha preguntado el líder de la formación morada. Unas cuestiones que han virado desde exigir conocer a los responsables que permitieron una serie de errores hasta si los abogados de los acusados fueron pagados con dinero B del PP como sentenció Luis Bárcenas al juez Ruz.