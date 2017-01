Bárcenas reconoce la contabilidad B del PP y exime a Rajoy

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha eximido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de cualquier responsabilidad en el caso Gürtel y de las actividades “ilícitas” que presuntamente realizó Francisco Correa con la connivencia de políticos del Partido Popular.



Es más, según Bárcenas, el PP cortó relaciones con las empresas de Francisco Correa en 2003 en el mismo momento en el que Mariano Rajoy y Álvaro Lapuerta se enteraron, gracias a la confesión del empresario Joaquín Molperces, presidente de Licuas, de que Correa "se dedicaba a actividades ilícitas" en los ayuntamientos gobernados por el partido.



De hecho, la declaración de Bárcenas, que ha comenzado quince minutos pasadas las diez de la mañana, recoge una aseveración tan contundente como sociológica referida al propio Correa: “se le subió a la cabeza el nivel de relaciones con el PP, lo bien que le iba, el sentirse una persona importante […] Pensaba que el partido era suyo".



No obstante, el extesorero del PP ha admitido la existencia de una contabilidad B dentro del partido compuesta por “donativos” que entregaban los empresarios, supuestamente, sin esperar nada a cambio. Una contabilidad que Bárcenas ha definido como “contabilidad no oficial, extracontable”.



"Todos los empresarios y a todos los partidos políticos quieren echarles una mano. Siempre que el empresario entregaba el donativo, el señor Lapuerta, que es una persona absolutamente honesta, les decía que aceptaba en donativo pero que no tenía carácter finalista. Para ellos era para tener relación con el partido, algo inocuo” afirma el extesorero.



Por otro lado, ha negado cualquier responsabilidad de Florentino Pérez (ACS) o de Villar Mir (OHL) en el supuesto pago de comisiones para recibir adjudicaciones, afirmando que “es una broma que Florentino o Villar Mir utilizasen al tesorero del PP cuando tiene el palco del Bernabéu donde pasan ministros".



Bárcenas ha arrancado el retorno postnavideño del juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) celebrado en la Audiencia Nacional bajo la atenta mirada del magistrado Ángel Hurtado y las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.



El extesorero del PP se enfrenta a una petición de más de 40 años de prisión por la acusación de Anticorrupción, que asegura que recibió 1,2 millones en comisiones por intermediar en adjudicaciones y que se apropió de 300.000 euros del PP, entre otras cuestiones.