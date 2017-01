La líder del PSOE balear ve “lógico” que Pedro Sánchez renuncie y apoye a Patxi López

La secretaria general del PSOE balear y presidenta del Gobierno de las islas, Francina Armengol, ha cerrado filas en torno a la candidatura de Patxi López a las primarias del Partido Socialista y ha enviado un mensaje a Pedro Sánchez. Según Armengol, sería “lógico” que el exlíder del PSOE renunciara a la carrera por el poder y apoyara el proyecto del que fuera lehendakari.



La socialista balear ha admitido en una entrevista en Onda Cero que tiene sus “dudas” de que Sánchez sea la persona más adecuada para dirigir el PSOE y ha destacado que “es una persona joven con mucho futuro político”. Una posición que le ha trasladado al propio exsecretario general, según ha afirmado la propia Armengol, que ha dicho que Patxi López y Pedro Sánchez “defienden el mismo proyecto de partido”. De ahí que vea “lógico” que el que fuera líder socialista apoye al exlehendakari.



Para la presidenta del Gobierno balear López “tiene la fuerza necesaria para recuperar las raíces socialistas” y es un “gran líder” con una “gran capacidad de diálogo” y se ha mostrado convencida de que llegará hasta el final con su candidatura y no habrá un acuerdo con la responsable de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Asimismo Armengol ha afirmado que existe “una incompatibilidad de tiempo e intereses para ser presidenta autonómica y a la vez líder del partido”. Un mensaje que supone todo un dardo para las aspiraciones de la socialista andaluza.



La líder del PSOE de Baleares también ha tenido palabras para Javier Fernández, cuya equivocación “ha sido dilatar la presencia de la gestora”, sentencia.



¿Pacto López-Díaz?



El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha negado que Patxi López vaya a pactar una candidatura común con andaluza Susana Díaz, que hasta el momento no ha dicho que se vaya a presentar a la carrera por la secretaría general. “Hablar de apaño me parecer una tontería”, ha dicho el asturiano, que ha defendido que “va a haber una competición limpia y transparente”.



En una entrevista en Antena 3, ha admitido que no esperaba que el exlehendakari anunciara su candidatura tan rápido, ya que le llamó apenas un par de horas después de finalizar el Comité Federal celebrado este sábado. Según Fernández, tanto López como Díaz son personas que conocen el partido y saben gobernar y no ha cerrado la puerta a que haya más aspirantes. “Se van a presentar más”, ha vaticinado el presidente de la gestora, que ha señalado que “puede haber tres, cuatro, cinco....” candidatos.