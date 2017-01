Santamaría cree que pedir perdón por el Yak 42 es una decisión personal de Trillo

La vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en TVE sobre la ausencia de presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y del lehendakari Iñigo Urkullu a la Conferencia de Presidentes que “siempre nos quedamos con los ausentes” e hizo un llamamiento a la tranquilidad de catalanes y vascos a los que dijo que “aunque sus presidentes autonómicos, desde el gobierno de la nación velaremos por sus derechos” y recalcó: “Aunque haya sillas vacías no va a haber español que no esté representado en dicha conferencia de presidentes”.



También preguntaron a Santamaría sobre si el PP teme a la declaración de Luis Bárcenas y sobre el supuesto pacto que tiene de no ‘tirar de la manta’ para salvar a su esposa, algo a lo que la vicepresidenta se limitó a contestar: “Nadie tiene nada que temer en este país si confía en la justicia y hay que dejarles hacer y yo ni conozco, ni sé ni puedo comentar la estrategia procesal ni de los acusados ni de la defensa”.



En relación a la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal sobre el Yak 42 y sobre la cuestión de si Federico Trillo debería pedir perdón, la vicepresidente dice que creo que la petición de perdón “es una decisión personal”. “El Gobierno asume la posición del ministerio de Defensa de asumir íntegramente el informe del Consejo de Estado, siempre hay que ser sensible y estar al lado de las familias, tienen todo nuestro respeto, pero “las decisiones personales de cada uno son de cada uno” puntualiza en relación a Trillo. Insistiendo en que “el Gobierno han asumido en su integridad el informe del Consejo de Estado “con todo lo que supone, ya que no es vinculante” y lo hace “con todas sus consecuencias”.