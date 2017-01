Patxi López niega que haya traicionado a Pedro Sánchez: “Siempre he sido leal”

El exlehendakari y primer candidato a las primarias del PSOE, Patxi López, ha negado que haya traicionado al exsecretario general del partido Pedro Sánchez al anunciar su intención de aspirar a liderar a los socialistas. “Siempre he sido leal a mi secretario general. A todos. Y ahora soy leal con un proyecto en el que creo”, ha afirmado el diputado en una entrevista en la SER.



Según recoge la web de esta radio, Patxi López ha reiterado que habló el sábado con Sánchez, aunque ha eludido desvelar el contenido de esta conversación. Lo que sí ha dicho es su intención de recuperar el apoyo de los votantes al PSOE y ha señalado que “un partido desunido y con tensiones y broncas internas es un partido al que la gente no escucha”.



Asimismo, ha sostenido que el PSOE tiene que ser un partido que crea en “una izquierda exigente, no una izquierda atemperadora de las políticas de la derecha”. “Una izquierda transformadora que no mira al PP ni a Podemos”, ha reiterado el que fuera lehendakari.



En cuanto a si se presentará para ser el candidato del partido a la Presidencia del Gobierno, López ha guardado silencio. “Ahora quiero ser secretario general. Luego los simpatizantes decidirán” el nombre del cabeza de lista a las próximas generales.