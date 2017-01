Patxi López quiere liderar un PSOE “unido” que represente “una izquierda exigente”

El exlehendari Patxi López se siente con “fuerzas” para reconstruir el PSOE y “unir de nuevo a todos” en torno a un “mismo proyecto”. Así lo ha afirmado el que fuera presidente del Congreso en la presentación oficial de su candidatura a las primarias del partido, un proceso que tendrán lugar en mayo. Un acto en el que ha defendido que “nos hace falta un PSOE renovado, unido, con un proyecto claramente de izquierdas que sirva para recuperar los derechos y libertades”.



Y es que, según ha señalado el socialista vasco en una rueda de prensa ante los medios en la Fundación Diario Madrid, “no son tiempos de cálculos de poder sino de hacer propuestas claras a los militantes”. De ahí que haya decidido dar este paso al frente y presentarse “con humildad y sin dramatismos”.



Patxi López se ha mostrado “convencido de poder crear un equipo fuerte” y ha defendido la necesidad de una “dirección colectiva” que escuche a todos. Y lo ha hecho en una comparecencia en la que la palabra ‘unidad’ ha estado muy presente. Además de un PSOE “unido”, el exlehendakari quiere que el Congreso del 17 y 18 de junio sea el cónclave de la “unidad interna” en el que la militancia tenga un papel protagonista.



“Me propongo reactivar y reavivar las bases del partido”, ha asegurado el diputado socialista vasco, que ha remarcado la necesidad de una “militancia activa”, que elija y vote en primarias. Por ello ha pedido a los militantes que “se rebelen” y “juntos comencemos de nuevo” tras unos errores de los que “todos hemos aprendido”.



En concreto ha recordado la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy. “No compartí esa decisión, ya está tomada y la acepté. Y ya no se trata de hablar del pasado”, ha dicho López, que ha asumido “todo el legado del PSOE, tanto los aciertos como los errores”.



Invitación a Pedro Sánchez



Tras insistir en varias ocasiones en que no ha presentado su candidatura para impedir que otro dirigente haga lo mismo, López ha desvelado que habló con Pedro Sánchez para anunciarle esta decisión y ha reconocido que le “gustaría sumar a Pedro” en su proyecto, así como “a miles y miles de militantes”, ya que “no sobra nadie”.



Asimismo, habló ayer con todos los exsecretarios generales y responsables territoriales del PSOE para transmitirles “mi decisión”. Respecto a Sánchez ha querido mostrar su “absoluto respeto” y “agradecerle los dos últimos años de política”.



Patxi López también se ha comprometido a llevar su candidatura a secretario general “hasta el final”. “No vengo aquí con ningún pacto ni para hacer pactos con nadie y eso lo llevaré hasta el final”, ha asegurado.



Regreso a la socialdemocracia



El primer candidato que se presenta a las primarias ha querido poner sobre la mesa la importancia de volver a la socialdemocracia. “Mi proyecto político es la socialdemocracia, sin matices y con claridad” tras unas décadas en las que “el proyecto socialdemócrata se ha diluido en Europa”, ha explicado López, que ha defendido la necesidad de ser “una izquierda exigente” y “no una izquierda que actúa como analgésico atemperador de las políticas de la derecha”.



“Tenemos que volver a los principios clásicos del socialismo que fundamentalmente son dos: defender las libertades personales y el sistema democrático; y luchar contra la desigualdad de las personas”, ha sostenido el exlehendakari, que ha realizado un alegato por el socialismo y la obligación de los socialistas de “hablar los nuevos lenguajes, ocupar los nuevos espacios y conectar con nuevos sectores”.



En su intervención no han faltado banderas como la igualdad, el feminismo o el progresismo y mensajes contra la derecha y por un PSOE que no imite a nadie, sino que sea “él mismo”.