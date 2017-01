La oposición recuerda a Rajoy y a Trillo que aún falta “pedir perdón” por el Yak-42

El relevo de Federico Trillo al frente de la embajada de Londres que ha confirmado el Gobierno de Mariano Rajoy este viernes no ha apaciguado la ola de indignación tanto de los familiares de las víctimas del Yak-42 como de la oposición. Sigue faltando un perdón por parte del exministro de Defensa y del Ejecutivo, tal y como exigen los rivales políticos del Partido Popular.



Una salida de Reino Unido que anunció este jueves Trillo y que el Consejo de Ministros ha aprobado. Sin embargo, desde Podemos y Ciudadanos han pedido ir más allá al ser un gesto “insuficiente”, como lo ha definido Pablo Iglesias. El líder de la formación morada ha sentenciado que en el accidente del Yak-42 hubo una “negligencia” y “cosas que se hicieron mal”, y cuando un Gobierno hace las cosas mal "tiene que asumir su responsabilidad”. Todo sin olvidar que el Ejecutivo tiene que “pedir perdón”.



Por esa línea ha continuado el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, que ha visto en la actitud de Trillo un toque de “soberbia” tras “maltratar” a los familiares de las víctimas al no haberles pedido perdón cuando anunció que deja Londres. Y más al ver que este jueves perdió una “maravillosa ocasión para pedir perdón”.



Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aseverado que la dimisión de Trillo como embajador en Londres “no es tal”, así como que “llega tarde y mal” y “sin pedir perdón”. De hecho, la salida como ministro ya fue para el político catalán una salida “por la puerta de atrás”. “Además de asumir la responsabilidad patrimonial hay que pedir disculpas a las víctimas y los militares”, ha reprochado Rivera.



Asimismo, Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE, ha lamentado que “cuando Trillo convocó ayer la rueda de prensa pensábamos que iba a anunciar su dimisión asumiendo su responsabilidad y que iba a pedir perdón a las víctimas”. Algo que no fue tal: “Ni lo uno ni lo otro. Vimos un gesto de soberbia en que se hablaba de un relevo y no se mencionó ni con una actitud de compasión a las víctimas ni a su responsabilidad en esos sucesos”.