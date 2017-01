Defensa prescinde de 39 profesionales del Hospital Gómez Ulla en plena gripe, según SATSE

En plena llegada de la gripe a Madrid, el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Carabanchel ha decidido “no renovar el contrato a 21 profesionales de enfermería y a otros 18 profesionales sanitarios”. La justificación que ha salido desde el centro es que el Ministerio de Defensa –el cual es el titular- “no tiene presupuesto”.



“La campaña de gripe estará dentro de unas semanas en pleno apogeo y no podemos permitir que un centro, que dispone además de varias plantas con camas cerradas, esté infrautilizado”, ha aseverado el Sindicato de Enfermería. Una no renovación que llega en un momento en el que, según la organización, el hospital vivió una situación de colapso hace unos días por la gripe.



De hecho, esta decisión que sale desde el departamento de María Dolores de Cospedal que obligará, como ha recalcado SATSE, a “reorganizar la plantilla”. Incluso, desde el hospital, según ha podido conocer el sindicato, “no se descarta que se tengan que cerrar plantas por falta de personal”. “Plantas y camas que son necesarias, especialmente en estas fechas, con la epidemia de gripe en pleno auge”, ha incidido el Sindicato de Enfermería.



Un Hospital Gómez Ulla que, aparte de ser un centro de referencia para los vecinos de Latina y Carabanchel, también sirve de apoyo al Hospital 12 de Octubre y al Clínico. Por ello, vista la importancia, SATSE ha instado al Ministerio de Defensa “a tomar las medidas necesarias para solucionar esta situación que afecta, de manera directa, a miles de ciudadanos madrileños”.