La ofensiva de los militantes críticos con la gestora no cesará hasta el congreso del PSOE

Las más de 40 plataformas de militantes críticos con la gestora del PSOE han llegado para quedarse. Por lo menos hasta que se celebre un congreso y unas primarias que elijan al nuevo líder de los socialistas, un puesto que está vacante desde el pasado 1 de octubre. Es decir, desde hace más de 100 días. La ofensiva de estas bases contra el órgano que preside Javier Fernández no cesará con la convocatoria de este cónclave y las mencionadas primarias, sino que seguirán al pie del cañón hasta que haya un secretario general y una nueva dirección. Algo que no se espera hasta junio o julio.



Así lo han asegurado a ElBoletín.com fuentes de las plataformas que la tarde de este viernes comparecerán ante los medios de comunicación en Madrid en víspera del Comité Federal de este sábado. Un comité que podría arrojar algo de luz sobre el misterio en torno a la fecha del congreso y las primarias, aunque en ningún caso se convocarían de manera oficial. Para ello habría que esperar, según advirtió el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, hace poco más de una semana.



Estos militantes insisten en la necesidad de que ambas citas, claves para el futuro del PSOE, tengan lugar cuanto antes. En concreto, apuestan por el mes de marzo para la celebración de las primarias, aunque reconocen que los planes de Ferraz pasan por retrasar este asunto a finales de mayo o principios de junio. A la espera de conocer el calendario de la gestora lo que tienen claro estas plataformas, según algunos de sus miembros, es que continuarán con su lucha. Una ofensiva con la que han logrado “motivar” y “activar” a la militancia socialista.



Y es que además de las fechas en torno al cónclave y a las primarias sobre la mesa hay muchos otros temas como las decisiones que está tomando la gestora, ya que según los críticos este órgano se estaría extralimitando en sus competencias. Y podría seguir haciéndolo hasta que se elija una nueva dirección. Sobre el horizonte hay asuntos de vital importancia como la aprobación de los Presupuestos del Estado que presentará el Gobierno de Mariano Rajoy en las próximas semanas. La postura del PSOE se mirará con lupa tras su decisión de abstenerse en la investidura del líder del PP.



Estos serán algunos de los puntos del documento que a las 17 horas de este viernes presentarán miembros de las más de 40 plataformas socialistas por un congreso y unas primarias “¡Ya!” en la sede de la Fundación Abogados de Atocha en Madrid, en una rueda de prensa para trasladar su “posición” en relación al mencionado comité del sábado.



Respecto a la cita de mañana en Ferraz fuentes de estas plataformas rechazan convocar algún tipo de concentración o manifestación ante la sede nacional del PSOE, tal y como pasó a finales de octubre en defensa del 'no es no' a Rajoy.