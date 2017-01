Trillo abandona la embajada de Londres sin acordarse de las víctimas del Yak-42

Federico Trillo abandona la Embajada de Londres tras el escándalo desatado por el informe del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa que él dirigía por el accidente del Yak-42. "En los últimos días he pedido que este relevo se produjera cuanto antes para no interferir en la actividad del Gobierno", ha sentenciado Trillo.



Una dimisión de Trillo se produce horas después de que 13 diplomáticos jubilados de la máxima categoría de la carrera diplomática pidieran por carta al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, el cese inmediato de Trillo como embajador en Londres. En una breve comparecencia sin preguntas, el exministro no ha dedicado ni una sola palabra a los familiares de las víctimas del Yak-42.



La salida de Trillo, la cual el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya anunció a las horas de aparecer el informe crítico del Consejo de Estado alegando que sería un punto y final como embajador al ser un puesto rotatorio, se completará, como ha confirmado el propio implicado, este viernes tras unos días de gran intensidad tanto social como política para que abandone el cargo público.



El exministro de Defensa, al conocer el dictamen del órgano, ya mostró su interés de volver a su carrera como funcionario del mismo Consejo de Estado que fallaba en su contra como responsable del Yak-42, algo que ha confirmado. "Mi intención es reincorporarme a mi carrera profesional", ha anunciado. Una idea que los familiares de las víctimas militares no han dudado en censurar exigiendo a Rajoy que impidiese que el popular vuelva a tener un cargo público.



En la comparecencia urgente, el perdón ha brillado por su ausencia. De hecho, Trillo se ha despedido realizando un breve recorrido de su trabajo al frente de la embajada en Londres cuando llegó "con los Juegos Olímpicos" y tras vivir "momentos de gran importancia como el referéndum en Escocia, el relevo de Cameron y el Brexit que nos ha dado y nos seguirá dando trabajo".



Mientras tanto, los partidos políticos de la oposición han elevado la intensidad reclamando explicaciones tanto al propio Trillo como al Ministerio de Defensa. Una presión que ha provocado que Cospedal haya pedido por petición propia comparecer en el Congreso de los Diputados tras asumir el dictamen del Consejo de Estado.



Por su parte, Curra Ripollés, portavoz de la Asociación de Víctimas del Yak-42 ha declarado en La Sexta que "esto no es una dimisión, es un relevo". "Yo no he oído la palabra dimisión. Pido que el Gobierno lo aclare", ha sentenciado la también hermana de uno de los militares fallecidos. Otro de los familiares ha cargado contra Trillo por su paso: "Una vez más este señor no da la cara".