La Justicia ordena reabrir el caso Tarajal donde murieron cinco subsaharianos

La Audiencia de Ceuta ha ordenado la reapertura del caso Tarajal y seguir investigando las muertes cinco inmigrantes subsaharianos hace tres años. Según ha informado El Español, el juzgado ha estimado los recursos de apelación interpuestos por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Asociación Observatori de Drets Humans.



De esta manera, se reabre un caso que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta archivó en octubre de 2015. Algo que fue altamente celebrado por el aquel entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. En ese instante, la Justicia determinó que no se había logrado hallar responsabilidad alguna a los guardias civiles que intervinieron en el de 250 subsaharianos de llegar a suelo español.



Una sentencia que ha revocado la Audiencia de Ceuta al ver que no se han hecho todos los trabajos para estudiar el caso. Los magistrados, según ha podido conocer, han asegurado que “”.Por todo ello, se ha ordenado al juzgado “continuar la causa como diligencias previas del procedimiento abreviado” al ver que, a su vez, “existen diligencias acordadas y no practicadas” y, en particular, las comisiones rogatorias enviadas a Marruecos y que no han contestado.