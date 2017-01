Cospedal reclama a Bono que “aporte” los documentos que tenga sobre el Yak

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha invitado al extitular de esta cartera y expresidente del Congreso, el socialista José Bono, que “aporte” aquellos documentos que afirma tener en su poder sobre la tragedia del Yak-42. “Si él tiene documentación yo creo que la debería aportar”, ha pedido la también secretaria general del PP.



“Si la tenía cuando era ministro de Defensa creo que lo debería haber utilizado, y si creía que había alguna cosa mal hecha creo que debería haber ido a los tribunales. Yo soy ministra de Defensa y veo cosas raras y me voy a los tribunales”. Así lo ha afirmado Cospedal en una entrevista en Espejo Público tras las declaraciones de Bono a El País sobre la existencia de un “documento oficial oculto” que demuestra que “se contrataban aviones basura por las limitaciones presupuestarias existentes” debido a los gastos de la guerra de Irak.



La ministra ha admitido que la muerte de 62 militares es un tema tan “dramático y sensible” que obliga a actuar “con mucho tacto y mucha delicadeza”. “Creo que los familiares de las víctimas son personas a las que tenemos que tratar con toda la consideración, deferencia, solidaridad y con todo el cariño, que a veces en política la palabra cariño no nos gusta”, ha señalado la 'número dos' del PP, que ha dicho que es “deleznable hacer política con la tragedia humana”. “Yo no lo voy a hacer, y me gustaría que no lo hiciera nadie”, ha remarcado, según recoge Antena 3 en su web.



María Dolores de Cospedal ha insistido en que el dictamen del Consejo de Estado “dice que la responsabilidad patrimonial no exige necesariamente dolo o culpa”, aunque reconoce que “ese tipo de reparación moral a la que se refieren no se había producido antes”. Preguntada por la vuelta de Federico Trillo a este órgano, la ministra ha insistido en que es un funcionario y ha abogado por “no mezclar cosas con tal de hacer política”.



Cargos



“Hay personas que entienden las responsabilidades políticas como cargos y hay personas que las entienden como responsabilidades. Yo he asumido responsabilidades en mi partido porque se me han pedido y lo he hecho orgullosa y agradecida de que se me haya dado esa oportunidad”, ha sostenido Cospedal tras el debate sobre su acumulación de cargos. Y es que, además de ministra, es secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha.



Según la popular, “cuando mi partido no me quiera propone pues no lo seré, porque en ese sentido yo no tengo ningún apego a este tipo de responsabilidades”.