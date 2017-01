Mensaje de Mendia a la gestora: El PSOE “necesita una dirección política cuanto antes”

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, no quiere esperar hasta junio para que el PSOE celebre su congreso, tal y como plantea la gestora. Para la socialista vasca es “falso” que haga falta más tiempo antes de convocar este cónclave y ha defendido que se “necesita una dirección política cuanto antes”.



“No hay más excusas, necesitamos un liderazgo y una nueva ejecutiva que se ponga a trabajar cuanto antes y no pierda más tiempo”, ha afirmado en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Efe. En concreto, Mendia ha defendido la necesidad de “un proyecto político”, ya que “en los próximos meses habrá que tomar decisiones políticas muy importantes”.



“Yo no era partidaria de la abstención (en el pleno de investidura del presidente del Gobierno) y de favorecer un gobierno del PP, pero es lo que hay; pasó lo que pasó, y en este nuevo escenario el PSOE tiene que volver a ser un proyecto autónomo y de izquierdas, que ofrezca al conjunto de España otra manera de gobernar”, ha señalado la líder del PSE.



Para Mendia hay que hacer una reflexión política en el PSOE porque “nos encontramos ahora con que parece que no haya intención de celebrar una conferencia política”. Y eso que “a día de hoy no hemos hecho un debate de ideas” en el partido.



Respecto a las primarias, ha destacado que “todos los militantes pueden ser buenos candidatos en primarias, aquí no hay nadie con más derechos” en respuesta a las declaraciones del líder de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quién defendió designar a alguien a quien se identifique por ganar elecciones, como la presidenta de Andalucía Susana Díaz.



“Yo creo que hay tantas opciones como militantes” y “no se trata de hacer clasificaciones” sobre resultados electorales anteriores, ha continuado la responsable de los socialistas vascos que, según Efe, ha recordado que José Luis Rodríguez Zapatero no había ganado elecciones cuando fue elegido secretario general del PSOE.