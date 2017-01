Los críticos del PSOE redoblan su pulso con la gestora y se citan en la víspera del Comité Federal

El PSOE podría cerrar este sábado 14 de enero en su Comité Federal la discusión en torno a la fecha del Congreso Federal y la convocatoria de primarias y fijar, de una vez por todas, el calendario a seguir. Una cita ante la que los críticos con la gestora van a insistir en la necesidad de que este cónclave y las mencionadas primarias sean cuanto antes. Para ello se reunirán este viernes en Madrid.



Según ha podido saber ElBoletín.com, las Plataformas Socialistas Primarias y Congreso !YA! van a dar una rueda de prensa el viernes a las 17 horas en la sede de la Fundación Abogados de Atocha en la capital para trasladar su “posición” en relación al mencionado comité del sábado.



Una postura que gira en torno a la necesidad de que el órgano que preside Javier Fernández convoque cuanto antes el congreso y las primarias de las que saldrá el nuevo líder del PSOE. Las más de 40 plataformas de militantes creadas en los últimos meses por toda España exigen que la gestora se limite a poner fecha a estos dos procesos. Algo que no ha hecho en los más de 100 días que lleva al mando de Ferraz.



“La gestora está comprando tiempo para dilatar el congreso y las primarias y estamos intentando presionar” para que la gestora ponga ya fecha, afirmó ayer el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, en una entrevista en Onda Cero en la que defendió no esperar al mes de julio, tal y como querría la presidenta de Andalucía, Susana Díaz.



Para el regidor andaluz el cónclave y las primarias podrían hacerse en marzo. “No hay que dilatarlo mucho más”, ha sostenido Rodríguez, que ha lamentado que el PSOE este dando tiempo para que el PP, Ciudadanos y Podemos “se recompongan” y “nosotros, que no tenemos líderes, somos los últimos en convocar congreso”.



Preguntado por Pedro Sánchez el alcalde de Jun ha asegurado que “está guardando muy bien los tiempos” y no anunciará su candidatura a las primarias hasta que no se conozca el calendario de las mismas. Asimismo, y será entonces cuando habrá que ver si la presidenta de la Junta de Andalucía se lanza por el liderazgo del partido. Y es que, está convencido de que si Pedro Sánchez da el paso “Susana Díaz no lo va a hacer” y “buscará” a una persona que se presente por ella en esta batalla por el poder.



Una elección del nuevo líder del PSOE que ganaría el exsecretario general, según el regidor andaluz, que ha asegurado que contaría con el voto del 60% o 65% de los militantes. Incluso, podría llegar al 70%, aunque el problema llegaría luego al tener que “enfrentarse” a un congreso formado por delegados, explicó José Antonio Rodríguez.



Firmas



Las firmas que se han recogido en los últimos meses para tratar de obligar la celebración del congreso aún no se han presentado en Ferraz y se desconoce si se hará en las próximas horas. Los rumores al respecto se suceden después de que el alcalde de Jun haya viajado hasta la localidad madrileña de Alcorcón para entregar las que tenía en su poder, según desvelaba él mismo en su cuenta de Facebook.