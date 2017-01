Echániz critica la demonización de la ministra por su “reflexión” sobre el copago farmacéutico

José Ignacio Echániz, portavoz de empleo del PP en el Congreso de los Diputados secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, recalcó en RNE sobre el copago farmacéutico que “el Gobierno no está barajando una reforma de la forma de financiar los medicamentos en nuestro país” y aseguró hasta en dos ocasiones durante la entrevista en la radio pública que “España país de la UE donde los pensionistas pagan menos por los medicamentos”.



Además, recalcó hasta en dos ocasiones el esfuerzo se ha hecho para financiar los medicamentos de la hepatitis C, que dijo “tiene un coste por persona superior a los 85.000 euros” y que, en su opinión, se financia “gracias a una sistema más fuerte más solvente y con más perspectivas de futuro” dice que en castilla la mancha durante un año no pudieron pagar a las farmacias.



Echániz -que recordó que cuando fue consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha no pudo pagar a las farmacias durante un año, defendió el copago farmacéutico que implantó el Gobierno del PP subrayando que “antes un jubilado con una buena renta no pagaba sus medicamentos y un padre con cinco hijos en desempleo tenía que pagar sus medicinas y las de sus familia” y opina que “ahora hay un sistema más justo y equitativo en el que más tiene más contribuye”.



Admite Echániz que la financiación de la Sanidad es compleja que ya que “necesita incorporar nuevos medicamentos y necesita allegar nuevos recursos de cara al futuro si queremos financiar esos medicamentos y hay que hacer reflexiones en voz alta”. Y esto es lo que cree que ha hecho la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat: “Poner encima de la mesa una reflexión que ha sido mal tratada desde el punto de vista político” e insistió en que a pesar de esta demagogia “hay que hacer debates serenos y sosegados, pausado e inteligente en los próximos meses”.



Reiterando Echániz que la reacción que ha habido a la “reflexión” de la ministra ha sido “bastante demagógica” e insistiendo en que España es el país donde los pensionistas pagan menos por sus medicinas.



Concluyendo que “no hay ningún proyecto de carácter político que pretenda modificar cómo pagamos los medicamentos en estos momentos y pidió que no se demonice una reflexión de una persona pública”.