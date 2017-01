La sanidad madrileña terminará de abonar este mes la paga extra que adeuda hace cuatro años

La nómina de enero de los trabajadores del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid (y de todos los empleados públicos) no será como la del resto de meses; vendrá con una novedad que llega con cuatro años de retraso. El director de Recursos Humanos del Sermas, Pablo Calvo, ha firmado la orden en la que se da permiso a que en el sueldo de este primer mes de 2017 se incluya el 24,59% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que se adeudaba.



Con este pago de casi un cuarto de esa paga extra de hace cuatro años se finiquita un reclamo que se había convertido en tradición dentro de los trabajadores. De hecho, el sindicato CSIF ya mostró su malestar cuando, a principios de octubre de 2016, la Comunidad de Madrid comunicó que los empleados públicos no verían en la nómina de ese mes el cuarto y último pago que se adeudaba. Algo que lamentó la organización y más al ver que el asunto había sido ignorado en el Debate sobre el Estado de la Región.



Un pago que, como determinó la Dirección General de Función Pública de la Comunidad de Madrid, estaría sujeto a la “situación económica-financiera y presupuestaria” por la que pasase el Gobierno regional. Sin embargo, el 30 de diciembre, como ha recogido el medio Redacción Médica, se incluyó en la Aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 2016 que el “personal del sector público de la Comunidad de Madrid” percibiese las “cuantías correspondientes a la recuperación de las cantidades pendientes de las pagas extra y adicional de diciembre de 2012 dejadas de percibir”.



Según ha completado CSIF, aquellos empleados públicos “que hayan cesado/finalizado la relación laboral o se encuentren en situación de excedencia, deberán rellenar una solicitud previa al centro gestor al que hubiera correspondido abonar la paga en diciembre de 2012”. Asimismo, esta devolución también afecta “a todo el personal que desde esa fecha (diciembre de 2012) haya concursado a otra Administración, que haya promocionado como funcionario o estatutario (procesos de promoción interna o estatutarización), o que haya finalizado la relación de servicio”.



Un pago que supone un respiro para la organización sindical: “Los empleados públicos de la Comunidad de Madrid cobrarán por fin en la nómina de enero el cuarto y último pago de la paga“.



El pasado 30 de diciembre, tras el último Consejo de Gobierno del año, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, confirmó que el pago de la extra pendiente se haría en enero y que la situación de prórroga presupuestaria no afectaba a este abono, al haber ya una partida designada a tal fin. La orden de Calvo viene a dar cumplimiento a este compromiso y le pone fecha: el personal del Sermas cobrará este dinero a finales de mes.