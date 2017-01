Puigdemont recuerda a la CUP que sin Presupuestos no habrá referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterado este jueves a la CUP que si no da su aval a los Presupuestos de 2017 finiquitará la legislatura y no habrá referéndum en 2017: “Sería impensable que un Govern que pierde los Presupuestos continúe gobernando como si nada”.



En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que mantiene esta condición que ya puso en el debate sobre su cuestión de confianza: “No podemos continuar gobernando si no tenemos Presupuestos por coherencia y por dignidad democrática”.



Puigdemont, que confía en que podrá pactar finalmente las cuentas con la CUP, ha explicado que sin Presupuestos “técnicamente” podría gobernar tres años más, pero considera que no sería coherente con el compromiso que obtuvo con la ciudadanía de impulsar el proceso soberanista.