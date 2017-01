El empleo temporal crecerá el doble que el indefinido en 2017

España podría recuperar entre 2021 y 2022 la ocupación perdida durante la crisis siempre y cuando no se modifiquen substancialmente las condiciones macroeconómicas exteriores de la economía española y, en particular, que no se produjese ningún choque procedente de la zona euro, según el informe“Previsiones de empleo 2017: crecimiento sostenible” de ManpowerGroup.



Este estudio estima que el ritmo de creación de empleo se mantenga alrededor del 2%, a razón de unos 400.000 nuevos puestos de trabajo/año, de forma que los cerca de 20,6 millones existentes en 2007 se recuperen en su totalidad en 2022. Las previsiones de crecimiento del empleo para 2017 apuntan a un avance del 2,3%.



No obstante, este año el empleo temporal continuará al alza, con un crecimiento estimado del 4,2% frente al 2,2% previsto para el indefinido y del 0,2% del no asalariado. El aumento del empleo a jornada competa será mayor que el parcial, un 2,5% frente al 1,2%, respectivamente, según el citado informe.



Por sectores, el crecimiento medio del empleo se traduciría en avances más intensos en servicios (2,5%) que en industria y construcción, cuyos registros se situarían en el 2,1% y 1,9%, respectivamente.



En lo que refiere a las características individuales de los nuevos ocupados, en 2017 se mantendría la dinámica de un mayor aumento del empleo femenino (2,7% frente al 2,0% del masculino). También se confirmaría la mayor capacidad de crecimiento del empleo inmigrante (4,0%) que del nativo (2,0%); el mucho más intenso avance del de los de 35 a 64 años (2,8%) que de los de 16 a 34 (0,7%); y también los aumentos más intensos de los ocupados con nivel de estudios medio y alto (ambas con un 3,2% de crecimiento anual), frente al menor 0,6% de los de bajo nivel de estudios.



Un mercado de trabajo más terciarizado



Respecto al empleo creado en los últimos años, ManpowerGroup destaca seis características: el sesgo sectorial hacia la ocupación terciaria; el mayor avance del empleo privado que del público; el más intenso aumento de los asalariados que de los autónomos; la creciente proporción de contratos temporales en el colectivo de asalariados; el progresivo aumento del peso de los trabajadores cualificados y profesionales en el pool de la ocupación y, finalmente, el aumento de la jornada completa y de los ocupados a 40 y más horas a la semana, junto a la caída del subempleo.



La ocupación total entre 2007 y 2016 presenta un mercado de trabajo más terciarizado, tanto es así que el empleo terciario ha ganado 10 puntos entre estos años, desde el 66% al 76%.



En el último año, la ocupación en los servicios aumenta un 2,9%, frente al 1,6% del empleo no terciario. Igualmente, se puede observar un creciente protagonismo de los servicios privados en la recuperación, con un avance acumulado del 11,8%, muy por encima del 4,4% de los servicios colectivos, con un marcado protagonismo del comercio, los servicios a las empresas, la hostelería y los transportes, que aportan el 60% del nuevo empleo.