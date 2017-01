La oposición une fuerzas para que se investigue el rescate bancario

Un día después de conocer que el Tribunal de Cuentas ha cifrado el rescate bancario entre 2009 y 2015 en 60.718 millones de euros, la oposición al Partido Popular ha decidido unir fuerzas para que salga adelante una comisión en el Congreso de los Diputados que investigue este procedimiento. Por el momento, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos ya han manifestado que sacarán adelante este equipo de trabajo en la Cámara Baja.



Según han confirmado fuentes del Grupo Socialista a Europa Press, el PSOE apoyará la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre este rescate financiero que defienden y exigen tanto Unidos Podemos como Ciudadanos. Una creación de comisión de investigación que para que salga adelante requiere la firma de 50 diputados o el apoyo de dos grupos parlamentarios. Después, el Pleno de la Cámara votará sobre esta cuestión. Con el ‘sí’ anunciado de Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos se espera que esta propuesta salga adelante.



Asimismo, en un principio, los socialistas no contemplan registrar su propia solicitud de comisión de investigación, pero tienen decidido que, cuando haya que votar su creación en el Pleno del Congreso, se pronunciarán a favor. De hecho, en 2012, el PSOE ya registró una petición en el Congreso para crear una comisión de investigación específica sobre el rescate a Bankia, pero no salió adelante al no contar con el respaldo parlamentario.



Con esta decisión que han tomado los socialistas, la balanza se decanta a favor de la oposición. Algo que sospechaba el propio Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos ya exigió al PP y al PSOE que “no bloqueasen” esta comisión de investigación y que así se diesen las “explicaciones que merecen” los españoles.