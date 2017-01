El Tribunal de Cuentas asegura que no es su competencia auditar a la Iglesia Católica

El Tribunal de Cuentas quiere dar por zanjado cualquier encargo que le llegue sobre auditar los números de la Iglesia Católica. Si Unidos Podemos ha exigido este miércoles saber a qué destina la Conferencia Episcopal el IRPF, el órgano ha desestimado la iniciativa gracias a los votos de los siete consejeros del Partido Popular. Sin embargo, desde el organismo han querido explicar su decisión.



Según ha recogido La Vanguardia, fuentes del órgano de fiscalización han asegurado que la razón que lleva al Tribunal de Cuentas a no auditar a la Iglesia Católica es que no tiene competencias para hacerlo. Desde la institución han recordado al medio que sólo tienen permiso para fiscalizar las cuentas de entidades públicas y organizaciones privadas que hayan recibido subvenciones con un objetivo concreto.



Una explicación que no ha satisfecho al diputado de Podemos Segundo González que ha sido el encargado de presentar la solicitud al Tribunal de Cuentas. El portavoz de Unidos Podemos en la Comisión Mixta para la Relación con el Tribunal de Cuentas ha rechazado que la cuestión tenga que ver con asuntos competenciales sino que “es incomprensible que la politización del Tribunal de Cuentas, compuesto por consejeros afines al Partido Popular y al Partido Socialista, obstaculice la publicación de informes sobre determinadas cuestiones”.



“Como mínimo la Iglesia debería rendir cuentas por este dinero público hasta que se revisen sus mecanismos de financiación, cosa que también creemos necesaria 35 años después de la firma de un Concordato que recogía su compromiso de autofinanciación”, ha valorado la vocal de Unidos Podemos en esta misma comisión Eva García Sempere.



A pesar del argumento que ha lanzado el Tribunal de Cuentas justificando que sólo investigan si hay subvención de por medio, las cuentas de la Iglesia Católica dan pie a que el órgano fiscal haga su trabajo. Como publicó ElBoletín.com, en el Portal de la Transparencia del Gobierno se puede apreciar cómo la entidad que agrupa a 70 diócesis en toda España se ha quedado con más de cuatro millones de euros en subvenciones directas procedentes de Ministerios, autonomías y entidades locales desde 2014.