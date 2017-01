Socialistas valencianos acusan a la gestora del PSOE de "secuestrar la democracia"

La larga demora de la celebración del Congreso Federal del PSOE está extendiendo las críticas hacia la gestora socialista. Es el caso de varios cargos del Partido Socialista del País Valenciano-PSOE (PSPV) que han acusado a la dirección temporal que coordina Javier Fernández de “dar la espalda a los militantes” y de “secuestrar la democracia” por la no convocatoria inmediata del encuentro principal del partido.



La Plataforma Congreso Ya ha recogido el sentir de varios socialistas valencianos como el de la diputada autonómica Mercedes Caballero que ha sentenciado que el PSOE desde Ferraz no puede dejar pasar “ni un minuto más” sin convocar un “Congreso con urgencia”. De hecho, la política crítica ha valorado que “alargar plazos y retrasar el cónclave sólo beneficia al PP porque mientras no tengamos secretario general y dirección elegida por todos, la tarea de oposición se hace muy difícil de llevar a cabo y sobre todo de explicar a los ciudadanos”.



Para Caballero la militancia socialista “no está dormida”, todo lo contrario. “La frustración e indignación por las demoras de la dirección provisional la están despertando más si cabe”, ha aseverado la valenciana. Por ello, la diputada autonómica ha recalcado que la militancia pide que se acabe de una vez por todas con la provisionalidad actual y “la mejor fórmula es sin duda la celebración del Congreso, que el PSOE tenga lo antes posible una dirección con legitimidad para proponer, abordar y desarrollar las decisiones políticas pertinentes”.



Por su parte, el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Alicante y concejal socialista en Mutxamel, Toni Mira-Perceval, como ha recogido Europa Press, ha indicado que las bases sienten que la gestora “ha secuestrado la democracia interna”. Por eso mismo, ha reclamado a la gestora “plazos concretos” y “medidas necesarias para garantizar que sean los militantes quienes elijan con garantías al futuro líder del PSOE”.



“Sólo con la celebración de este proceso interno se devolverá al partido la iniciativa política y la fortaleza necesaria para ser de nuevo una alternativa fiable de Gobierno en España”, ha subrayado el concejal de Mutxamel. Algo que ha compartido el secretario general del PSPV en Castellón, Paco Gil, que ha reseñado la necesidad, después de 100 días, de “convocar un congreso cuanto antes, para dejar de dar oxígeno al PP y comenzar reconstruir el discurso de un partido que durante décadas ha hecho frente con valentía a las políticas de la derecha”.



Porque, como ha sentenciado Caballero, Gil ha apuntado que “la demora en la toma de decisiones sólo beneficia a nuestro adversario común: el PP”.