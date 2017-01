Rivera exige a Cospedal una serie de “gestos” a los familiares del Yak-42

“Lo primero es resarcir a las víctimas”. De esta manera, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado su visión sobre el dictamen del Yak-42 y los últimos pasos que dará el Ministerio de Defensa de María Dolores de Cospedal. De hecho, el líder de la formación naranja ha deseado que el Gobierno tenga “gestos” con los familiares del accidente aéreo.



“He leído que la ministra de Defensa asume plenamente el contenido del informe y entiendo que el Gobierno va a asumir la responsabilidad patrimonial. Ojalá sea así. Si el Gobierno lo hace estaremos a favor porque es lo que le pedimos que hiciera”, ha sentenciado Rivera.



Mientras tanto, los movimientos parlamentarios pasan porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy dé las explicaciones pertinentes tras el informe del Consejo de Estado. Por el momento, el lunes, Cospedal comparecerá en la Comisión de Defensa. Algo que no es suficiente para varios grupos parlamentarios que exigen su presencia también en el Pleno de la Cámara Baja para tratar este asunto ante todos los diputados.



Una visión que no comparten desde Ciudadanos. Rivera ha recordado que su grupo ya pidió que las explicaciones de Defensa se dieran “de la manera más ágil posible” y que eso se garantiza con la anunciada cita del próximo lunes en la Comisión de Defensa. Por eso mismo, la organización naranja no ve preciso duplicar comparecencias y volver a citar a Cospedal ante los parlamentarios. Sin embargo, el presidente de la formación ha asegurado que, en el caso de que otros grupos lo lleven a votación, su partido no se opondrá.



“Si algún grupo quiere que se duplique (la comparecencia del Gobierno), no nos vamos a oponer, pero lo importante es dar soluciones y la responsabilidad patrimonial del Estado. No es una competición sobre cuántos plenos y cuántas comparecencias tiene que haber, si no de que comparezca cuanto antes. No nos vamos a oponer, pero lo importante es que venga cuanto antes y que la ministra dé cuentes de lo que va a hacer con las víctimas”, ha afirmado Rivera al ver que el PSOE ha pedido que esas explicaciones tengan lugar en el Pleno del Congreso, mientras que Unidos Podemos, Esquerra y Compromís quieren que sea el presidente Mariano Rajoy quien acuda a la Cámara.