Cospedal, sobre el Yak: “La responsabilidad objetiva de la Administración hay que reconocerla”

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado hoy que ha cambiado la “línea tradicional” del Ministerio en lo relativo al accidente del Yak 42, en el que murieron 62 personas en mayo de 2003, porque, tal como dice el Consejo de Estado, la “responsabilidad objetiva de la Administración hay que reconocerla”.



“Creo que así debe ser”, ha dicho en una entrevista en la COPE, recogida por Europa Press. Cospedal ha hecho hincapié en que el informe del Consejo de Estado no es vinculante, pero que ella ha decidido seguirlo y “cambiar” la posición tradicional de Defensa. “Obviar que hay una relación entre cómo funciona la Administración y el trágico suceso es algo que a todo el mundo le sorprendería”, ha justificado.



Según ha explicado, lo que dice el informe del Consejo de Estado es que “existe una relación entre el funcionamiento de la Administración y la tragedia que se produjo”.



Eso sí, también ha remarcado que el mismo informe deja claro que no hubo dolo, ni culpa ni ganas de hacer daño, “pero no es necesario que eso exista para que haya una responsabilidad patrimonial del Estado”.



Y aunque esa responsabilidad patrimonial ya está satisfecha, considera que esto “es un tema de fuero, hay que reconocérselo a los familiares de las víctimas y es lo que el Ministerio va a hacer”.