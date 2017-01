Junqueras afirma que el Gobierno rechaza el referéndum independentista porque “no quiere perder”

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha considerado que el Gobierno central rechaza la celebración del referéndum independentista de Cataluña entre otras cosas porque “no quiere perder”.



En declaraciones a Catalunya Ràdio, recogidas por Europa Press, ha reiterado que la reunión que mantuvo este martes en Barcelona con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue “cordial y educada”, pero no se cerró con ningún acuerdo.



El también consejero de Economía de la Generalitat ha dicho que no le sorprendió el discurso de Santamaría: “O no dijo nada sorprendente o yo ya estoy vacunado”, ha planteado.



Sobre los reproches que hizo en relación a la judicialización de la política, ha explicado que Santamaría contestó que los tribunales son independientes gracias a la división de poderes: “Ojalá fuera así, pero lo iniciáis vosotros desde la Fiscalía General del Estado”, ha dicho que contestó él.



Junqueras ha augurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el catalán, Carles Puigdemont, “en algún momento u otro hablarán”, y en función de esa reunión se retomarán las conversaciones.