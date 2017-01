Cifuentes ‘fracasa’ con las primarias en el PP: los barones también rechazan su propuesta

La propuesta de Cristina Cifuentes de impulsar unas primarias en el Partido Popular no ha encontrado el apoyo mayoritario que quizás se esperaba. O al menos así lo manifiestan algunos barones regionales. De hecho, según ha recogido Europa Press, tan sólo el PP balear ha admitido encontrarse “cómodo” con esta iniciativa. Incluso desde la Comunidad Valenciana, que siempre se ha alineado con ese sistema de primarias, ha guardado silencio por el momento.



Mientras tanto, como ha podido conocer la agencia de noticias, la idea en Génova es que la enmienda no prosperará y que chocará frontalmente con el sistema de compromisarios que tradicionalmente ha utilizado el PP. Es más, desde la sede nacional de la organización confían en que se llegue a un “acuerdo previo” con Cifuentes antes de que llegue el Congreso Nacional.



Por su parte, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido este martes que “siempre cabe margen de negociación” y ha dicho que una vez que presenten la enmienda “se abra un proceso de acercamiento y negociación” con Maillo y el equipo que ha trabajado en la ponencia Política y de Estatutos. Sin embargo, pesos pesados del partido, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo, han mostrado su desconfianza a las primarias que plantea Cifuentes.



El presidente de la Xunta de Galicia, a pesar de que ha enmarcado dentro de la “normalidad” que este tipo de propuestas lleguen al Congreso Nacional, ha apuntado que ya dentro del PP hay una “democracia interna intensa”. Asimismo, el presidente gallego ha advertido a la líder madrileña que “copiar lo que funciona mal no es buen planteamiento”.



Una visión que se ha extendido por el resto de regiones como sucede en Cataluña o en el País Vasco. Los líderes en esas zonas, Xavier García Albiol y Alfonso Alonso, respectivamente, han manifestado, en un acto conjunto celebrado esta semana, que el sistema de elección de doble vuelta que plantea Maillo es el ideal para el partido; rechazando, de esta manera, las primarias que salen desde Madrid. Es más, Albiol ha asegurado que la propuesta de Génova “da satisfacción lo que la mayoría de militantes vienen reclamando los últimos meses”.



Como ha recogido Europa Press, otras partes del tablero del PP por toda España han compartido este sentimiento de rechazo a la idea de Cifuentes. El líder del PP cántabro, Ignacio Diego, ha señalado que la iniciativa de la presidenta madrileña “podría poner en cuestión” el sistema electoral español por el que los diputados eligen al presidente del Gobierno.



Desde Extremadura, el presidente el PP en la región, José Antonio Monago, ha cuestionado que el sistema de primarias tenga el porqué significar “la pureza del sistema”, al tiempo que ha señalado que en el partido no es algo “fácil” de llevar a cabo por su gran número de militantes. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha reprochado a Cifuentes que el actual sistema basado en la elección con compromisarios, un sistema que ya de por sí es “democrático” ya que “garantiza que los afiliados tengan un voto”, por lo que es suficiente.



Otra de las regiones que se ha alineado con el sistema de doble vuelta es el PP asturiano. La presidenta, Mercedes Fernández, ha aseverado que esta tesis que defiende Maillo, en su opinión, recoge el “sentir general del partido”. A su vez, dentro del PP de Madrid a Cifuentes le han salido voces discrepantes. Concretamente el de la diputada madrileña en el Congreso Carmen Álvarez-Arenas que ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid hable en nombre de todo el partido en Madrid con esta enmienda.