Podemos avanza “modificaciones forzosas” en la Asamblea de Madrid tras la salida de López

Los movimientos en Podemos en la Asamblea de Madrid no se detendrán con la destitución de José Manuel López como portavoz del grupo parlamentario. Lorena Ruiz-Huerta, la ahora encargada de encabezar el partido en el Parlamento regional, ya ha avanzado que habrá que hacer “modificaciones forzosas” en la estructura del equipo de trabajo de la formación en la institución madrileña.



La llegada de Ruiz-Huerta al frente de la portavocía de Podemos obligará a que las fichas cambien en ciertos órganos de trabajo. De hecho, la política ha afirmado que la salida de López como portavoz hará que tenga “deseo de incorporarse activamente a alguna comisión”. Algo que ella no podrá hacer al no poder compatibilizarlo con la dirección de Podemos en la Asamblea de Madrid



Es más, la propia Ruiz-Huerta ya ha avanzado que no podrá continuar siendo presidenta de la Comisión de Estudio de la Deuda a la vez que portavoz del Grupo Parlamentario, ya que las sesiones de la comisión coinciden con la Junta de Portavoces y la rueda de prensa posterior. Unos acontecimientos que traerán esas “modificaciones forzosas” que abordarán este miércoles en la reunión de grupo.



Asimismo, la nueva portavoz en el Parlamento regional ha dado por terminado el proceso interno que comenzó con la Asamblea Ciudadana que culminó con la elección de un nuevo Consejo Ciudadano y, a continuación, de una nueva dirección de grupo. “Tenemos muchas ganas de construir un proyecto fuerte que sea verdaderamente una alternativa al PP que lleva tanto años de hegemonía en el Gobierno y que creemos que es una urgencia, que es una prioridad, porque la gente en nuestra región lo pasa mal”, ha señalado Ruiz-Huerta en declaraciones recogidas por Europa Press.