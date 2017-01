Errejón e Iglesias tratan de llegar a un acuerdo para Vistalegre II

‘Iñigo Errejón puede ganarte, y lo sabes’. Como si fuera un meme de Julio Iglesias, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, parece haber asumido que su número dos tiene igual o más apoyo que él entre los inscritos del partido. Hasta la consulta de diciembre, Iglesias y su equipo creían ser, con diferencia, los predilectos de la militancia. Lo siguen siendo, pero por un exiguo margen.



Aquel resultado y el posterior revuelo causado por la campaña en redes sociales contra Iñigo Errejón y sus afines parece haber convencido a Iglesias de que apostar por la unidad y no por la uniformidad es el ‘camino’ hacia el pacto, tal y como vienen demandando desde el sector próximo al secretario político del partido desde hace un tiempo.



Por su parte, Iñigo Errejón ha recogido el guante – o quizá haya sido él quien lo ha lanzado – y asegura que habla “cada día” con Pablo Iglesias para tratar de llegar a un acuerdo previo a Vistalegre II, la Asamblea Ciudadana de Podemos del 10, 11 y 12 de febrero.



Errejón acumula semanas repitiendo que quiere evitar una ‘batalla de gallos’ en esa cita congresual, y que eso pasa por no competir la Secretaría General a Pablo Iglesias y que el debate político se centre exclusivamente “en las ideas”.



No obstante, a nadie se le escapa que tras la demostración de fuerza que hicieron en la consulta, el equipo de Errejón exigirá un acuerdo que comprenda una mayor representatividad de las corrientes internas en los órganos de dirección del partido. Esto es, que el Consejo Ciudadano Estatal y el Comité de Garantías, entre otros, refleje la “pluralidad” de Podemos.



En una entrevista concedida a Espejo Público de Antena 3, el secretario político de la formación, Iñigo Errejón, ha asegurado que Podemos es una fuerza política “en maduración” donde unidos simplemente “discutimos cuál es el rumbo" del barco. La consulta sobre la forma de votación para Vistalegre II "expresó dos mandatos: hay que entenderse pero no en base a la uniformidad", ha insistido.



Por otro lado, el número dos de los ‘morados’ ha vuelto a incidir sobre la necesidad de demostrar a los 5 millones de votantes que Podemos es “útil ya”, dando relevancia al aspecto social e institucional. En ese sentido, Errejón prefiere alejarse del relato del ‘tres contra uno’ (PP-PSOE-Cs contra Podemos) planteado por el sector ‘pablista’, ya que consideran que es una estrategia de resistencia que no permite ampliar el espectro. “No confiaría el éxito de Podemos a que otros se derrumben. El problema es qué hacemos nosotros y ser útiles", afirma.