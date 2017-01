Las familias del Yak piden a jueces y fiscales “voluntad” para reabrir la causa judicial

Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42 y hermano del sargento José Manuel Sencianes, de Zaragoza, fallecido en el accidente, explicó en RNE que las familias de los militares muertos pedirán hoy a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, “justicia y verdad”, es decir que se asuman responsabilidades y que se reabra el proceso judicial sobre el siniestro aéreo.



Sencianes recuerda que "lo que tenemos es la primera verdad que es que nos dijeron nuestros propios familiares” y que era que" estos aviones eran piratas. que les daban taquicardias, que tenían las ruedas desgastadas que los tripulantes iban en pantalones cortos y que les daba miedo volar” y recordó que “estaban volando 22 horas”.



Insistió el presidente de la asociación de víctimas en que el entonces titular de Defensa, Federico Trillo, “un señor que miente sobre muertos y públicamente no tiene la dignidad suficiente para ejercer cargo público”. “Nosotros denunciamos que no tiene la dignidad suficiente y aunque no podemos impedir que acceda a su puesto en el Consejo de Estado sí lo podemos pedir”.



Cuando le preguntan a Sencianes si cree posible reabrir el proceso judicial sobre el siniestro como solicita su asociación, reconoce que la vía penal está cerrada y es difícil pero si hay voluntad si lo cree factible. “Si hubiera voluntad por parte de jueces y fiscales si se podría abrir. No es imposible”, concluyó.