Sémper cree que Rajoy y Urkullu "se van a ver en breve" tras cartearse

El portavoz parlamentario del PP vasco y presidente de los populares guipuzcoanos, Borja Sémper, ha afirmado que “parece” que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, “se van a ver en breve” después de “cartearse”.



En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Sémper ha señalado que está “muy bien eso de recuperar las relaciones epistolares”. “Se van a ver”, ha apuntado, para recordar también que “la vicepresidenta del Gobierno ha venido mucho a Euskadi en los últimos años”.



En este sentido, ha destacado que Soraya Sáenz de Santamaría “es una mujer con capacidad de interlocución, sólida, formada, pero con cintura” política, “que está muy bien”. A su juicio, ambas Administraciones “hay una voluntad de entendimiento que se irá concretando en cosas que se vayan conociendo y parece que la Ley Municipal es una de ellas”.



“Esa voluntad se está analizando jurídicamente a ver qué recursos se pueden retirar porque esto tampoco se trata de un mercadeo. Al final hay cuestiones jurídicas que son las que todas las Administraciones, todos los Gobiernos y todos los que nos dedicamos a la política debemos observar y cumplir", ha manifestado.



En esta línea, ha precisado que, “si hay margen para esa retirada”, seguro que habrá “oportunidad de conocer nuevas decisiones, más decisiones y más entendimiento que es por lo que apuesta el PP también aquí en Euskadi”.



Borja Sémper ha manifestado que a él le gustaría que se entrara “en una senda de mucho más acuerdo y sin necesidad de judicializar discrepancias”. “Hay órganos para dirimirlas, comisiones mixtas en las que los Gobiernos se pueden reunir y solventar las diferencias. Tiene que haber una voluntad de los dos Gobiernos en discrepancia y eso debe dar lugar a que haya mucho más acuerdo político que recursos”, ha aseverado.



A su juicio, se está “en una etapa diferente a la que ha sido la de los últimos cuatro o seis años”. “Los políticos y los Gobiernos han interiorizado que hay una necesidad de buscar acuerdo, fruto de la aritmética, para qué nos vamos a engañar. Uno y otro Gobierno necesitan del acuerdo para sacar adelante leyes importantes y que la gobernabilidad sea mucho más estable”, ha añadido.



No obstante, ha dicho que, “aparte de esa necesidad de uno y otro Gobierno, también se está en un tiempo en los que los ciudadanos piden a los políticos de entendimiento”. “Creo que en este tiempo es mucho más útil dejarse algo en el camino, algún pelo en la gatera, para llegar a un acuerdo con quien pueda pensar diferente. Es mucho más edificante y más útil”, ha manifestado.



Tras señalar que el delegado del Gobierno en Euskadi “tiene múltiples competencias, más allá de la de presentar recursos”, ha apuntado que “es bueno” que Javier de Andrés “también ofrezca esa cara”.



Por otra parte, el portavoz del PP vasco en el Parlamento cree que “es un error” que el lehendakari no asista a la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo 17 de enero. “Creo que es un error porque en estos tiempos que corren, creo que es importante buscar lugares de encuentro, no solo con el Gobierno de España, sino con el resto de Comunidades Autónomas”, ha señalado.



A su juicio, en esa Conferencia se debatirán “cosas que afectan e importan a Euskadi también”. “A mí me hubiera gustado que el lehendakari de todos hubiera comparecido allí para hablar de los problemas que tiene Euskadi, para buscar sinergias, escuchar experiencias...”, ha indicado.



Además, ha afirmado que, “después, hay pasillos, hay encuentros particulares”, y cree que no es bueno “perder la oportunidad de estar allí”. “Entiendo el discurso político de Urkullu, pero creo que renta poco a los vascos”, ha indicado