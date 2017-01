Yllanes pide debatir en Podemos "sin tirarnos de los pelos"

El diputado de Unidos-Podemos en el Congreso Juan Pedro Yllanes reconoció en RNE, que en las pasadas semanas el debate se les fue de las manos “porque los militantes se pueden ver decepcionados por subir el tono en lo que debía ser un debate menos crispado” pero dijo que cree que “a partir de ahora seremos capaces de debatir sin tener que tirarnos de los pelos”.



Cuando le preguntan si es pablista o errejonista, Yllanes responde que está “más cerca de Íñigo Errejón porque hemos firmado un mismo proyecto, el manifiesto "Recuperar la ilusión” y a la cuestión de qué se juga Podemos en Vistalegre II responde que “Podemos se está jugando su configuración. Ahora lo que tenemos que hacer es madurar y delimitar qué fuerza política podemos ser y queremos ser fuerza de gobierno a no muy largo plazo” para lo cual “debemos articular cuál es el proyecto político, ético y organizativo que queremos para Podemos y ese es el gran reto de Vistalegrre II”.



También interrogan a Yllanes sobre si pediría a Errejón que dé el salto para dirigir Podemos y optar a la secretaria general pero él aclaró que se atreve a ponerse en la cabeza de Errejón y añadió que “si la decisión de Errejon de no optar a la Secretaria General es meditada la respeto profundamente” .



También aprovechó Yllanes la entrevista para pedir a las diputadas Xelo Huertas y Montse Seija, expulsadas de Podem que entregue su acta como diputadas ya que “no me parece de recibo que se acastillen en el grupo mixto y reitero p8ublicamente que lo que deben hacer ya es devolver las actas de diputadas y que otras personas ocupan esos puestos en el Parlament de Baleares.



Como juez en excedencia también opinó Yllanes a la cuestión de si se puede reabrir el caso del Yak 42 y reconoció que “reabrir la causa penal sería enormemente complicado porque de alguna manera se cerró en falso” pero si precisó que “se podría reabrir la causa civil probablemente” y también deputar responsabilidades políticas.