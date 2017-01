Las luchas internas por la Secretaría General hunden al PSOE en las encuestas

El PSOE continúa sumido en una lucha interna por la Secretaría General del partido. Una batalla en la que la gestora, que ya ha cumplido 100 días al frente de Ferraz, no es ajena, ya que está poniendo su granito de arena al retrasar la celebración congreso y las primarias que elegirán al nuevo líder de los socialistas. Está situación está pasando factura al partido, que se hunde en todas las encuestas a la espera de que este sábado se celebre el Comité Federal.



Tres han sido los sondeos que han amargado el fin de semana a la cúpula socialista. Y los tres coinciden: el PSOE obtendría un resultado aún peor que el conseguido en las últimas generales en caso de nuevas elecciones. Así se recoge, por ejemplo, en la encuesta de Simple Lógica para Europa Press en la que se afirma que el partido tendría una intención de voto del 19,9%, muy lejos del 22,6% conseguido en la cita en las urnas del 26 de junio.



La crisis aumenta si miramos el resto de encuestas, que dan al PSOE un resultado aún peor. El sondeo de El Español da al Partido Socialista el 18,8% de los votos, que se traduciría en 70 escaños frente a los 85 que tiene en la actualidad. Es decir, 15 diputados menos en el Congreso. Esta caída en picado se agravaría en caso de cumplirse los vaticinios de este estudio, que pronostica que el PP obtendría 139 escaños en caso de nuevas generales, casi el doble que la formación que ahora preside el asturiano Javier Fernández.



Para terminar la encuesta de este domingo de Público, la más negativa para los intereses del PSOE. Y es que los socialistas se quedarían con el 17,4% de los votos y 59 escaños. O lo que es lo mismo, 26 diputados menos. Muchos de estos 'sillones' irían para Podemos, que pasaría de los 71 a los 91 parlamentarios, y a Ciudadanos, que ganaría seis hasta los 38, según el sondeo del Observatorio Continuo de JM&A para el mencionado medio.



El desplome que vaticinan todas estas encuestas se produce a escasos días de que este mismo sábado los socialistas celebren un Comité Federal del que, según anunció el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, no saldrá la fecha del congreso, tal y como se esperaba. Este asunto tendrá que esperar, ya que la dirección del partido ha decidido sondear la opinión de los barones antes de proponer el día de este cónclave. Una fecha en la que no hay consenso.



Mientras que algunos responsables territoriales piden no tener prisa y dejar para junio el congreso del PSOE, opinión que coincide con la de la gestora, otros, como la secretaria general de los socialistas de Navarra, María Chivite, insistió este lunes en que se debe convocar “cuanto antes”. La líder del PSN ha pedido no esperar y adelantar este cónclave, ya que “la situación de interinidad nos debilita, no tenemos una estrategia clara y ahí están las encuestas que nos dicen que no vamos bien”, según Europa Press.



Esta postura es la que vienen defendiendo desde hace varias semanas un sector de la militancia que, a través de la creación de plataformas por toda España, están reclamando al órgano que abandera Javier Fernández, que fije de una vez por todas el calendario del congreso y las primarias.