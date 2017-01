La diputada del PP de Cifuentes que denunció a su portavoz rechaza el acto de conciliación

Un nuevo episodio en el conflicto abierto entre dos diputados del PP de la Asamblea de Madrid sigue dejando en el aire la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2017. El abogado de la popular Elena González-Moñux, José María Garzón, ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid que se suspenda el acto de conciliación previsto con el denunciado por la política, el portavoz del PP en el Parlamento regional, Enrique Ossorio, según ha podido conocer Europa Press.



De esta manera, la batalla judicial abierta por González-Moñux tras denunciar a Ossorio por acoso laboral mantiene la incógnita sobre los presupuestos regionales: sin el voto de la diputada del PP, los populares, pese a contar con un supuesto apoyo de Ciudadanos, quedarían empatados ante una negativa del PSOE y de Podemos. Algo que ha llevado a Cifuentes a plantear la aprobación del voto telemático ante la baja de la política.



En declaraciones a la agencia de noticias, el abogado de González-Moñux ha explicado el rechazo a este acto de conciliación previsto para el próximo miércoles alegando que la denuncia de Ossorio a la diputada por injurias y calumnias aún no está resuelto, por lo que no se puede impugnar. De hecho, el letrado ha asegurado que “jamás” aceptarán que exista un delito de calumnias, ya que implicaría que su denuncia de acoso laboral es falsa. Una acusación que no se ajusta a la realidad, según ha manifestado.



En el escrito presentado por el representante de la diputada, razona su solicitud en que “ya interpuso denuncia en fecha de 18 de noviembre de 2016 referente a los mismos hechos y contra Enrique Ossorio, bajo el conocimiento de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”. Asimismo, el abogado de González-Moñux recuerda que el TSJM ya admitió a trámite la citada denuncia, con número de autos Diligencias Previas 113/2016. Por ello, entiende que existe una prejudicialidad penal. De hecho, la denunciante ratificó la misma ante el tribunal.



Por ello, la parlamentaria regional ha reclamado al juez que al amparo del artículo 4.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal proceda a la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal, manifestando su voluntad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.