El PP defiende el regreso de Trillo al Consejo de Estado: “¿Hay que mandarlo a Perejil?”

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha defendido el regreso del exministro de Defensa Federico Trillo a su plaza de funcionario en el Consejo de Estado cuando abandonde su puesto como embajador en Londres. “¿Qué tenemos que hacer con Trillo, sacarlo de España y mandarlo a la isla Perejil? ¿Exiliarlo?”, se ha preguntado el popular.



“¿Por qué no va a poder volver?”, ha afirmado Maillo en una entrevista en Onda Madrid sobre la polémica desatada por el anuncio de Trillo de querer regresar a su plaza de funcionario. Para el vicesecretario popular es un “escándalo” el debate que se ha abierto sobre si el embajador puede o no volver al Consejo de Estado. Y es que, según ha insistido, “tiene todo el derecho del mundo” a regresar a su “antigua” plaza en este órgano.



Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que el exministro de Defensa tenga que pedir perdón por el accidente en 2003 del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles.



“El concepto de perdón va asociado a la responsabilidad, a la culpa y en este caso judicialmente tanto en vía civil como penal no se han acreditado responsabilidades por parte del gobierno de entonces, ni el ministro de entonces”, ha afirmado el titular de Justicia en declaraciones a los medios, según Europa Press.