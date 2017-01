Ciudadanos mantiene la propuesta de sancionar a los críticos que le lleven la contraria

Ciudadanos es otro de los partidos que celebrará en febrero su cita más importante del año. Como el Partido Popular y Podemos, la formación naranja acogerá en ese mes – 4 de febrero – su Asamblea General de donde saldrán los nuevos documentos programáticos del partido.



Hace unas semanas se supo el ‘giro’ liberalista que plantea dar la dirección, dejando fuera del papel determinadas ideas socialdemócratas incluidas en los estatutos fundacionales del partido. Esta decisión provocó malestar en muchos ‘viejos militantes’`, que observan con preocupación el abandono de las tesis iniciales en aras de unas teorías – 100% liberal – más acordes a las nuevas espadas de Ciudadanos: José Manuel Villegas, Luis Garicano y Begoña Villacís.



Sin embargo, esto no ha sido lo único que ha levantado polvareda en la formación liderada por Albert Rivera. Sin ir más lejos, el borrador de los nuevos documentos programáticos incluía como infracción “muy grave” la creación de corrientes de opinión contrarias a los intereses del partido.



Una propuesta que muchos entendieron como una estrategia de Rivera de laminar la oposición interna y que nadie pudiera levantar la voz en contra de lo que decidiera el equipo de dirección.



De esta manera, las alarmas sonaron en la habitación naranja donde, preocupados por la imagen que podrían trasladar a la sociedad, decidieron modificar la medida. Así lo confirman varios medios, que detallan que el documento que llegará al cónclave del 4 de febrero censurará a los “grupos organizados” y no a las “corrientes de opinión”, como se aseguraba en el primer borrador.



Sin embargo, los cambios no atañen a otros puntos iguales o más controvertidos de los estatutos. Por ejemplo, el referido a la expulsión de militancia para casos de “discrepancia grave” con la línea del partido o la ’gravedad’ que supone una manifestación pública de opiniones que menoscaben los intereses de Ciudadanos.



Así lo confirma la cadena SER, que añade que la plataforma TranC'sparencia, que representa a un grupo de militantes y afiliados críticos, intentará paralizar todos estos cambios presentando una enmienda a la totalidad para mantener los estatutos y el ideario vigente, que incluye menciones y ciertas cercanías con el socialismo.