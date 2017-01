Ciudadanos no se aclara sobre si un tercer mandato de Rajoy incumple el pacto de investidura

Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, aseguró en RNE sobre el futuro congreso de su partido que para la crítica interna siempre hay espacio y dice que lo más importante de este cónclave será adaptarse a la nueva situación del partido.



"Hace dos años no estábamos prácticamente en ningún sitio, ya que éramos un partido de ámbito catalán por lo que en este momento la puesta al día, la actualización para aquello en lo que se ha convertido el partido, que es una formación de ámbito nacional "se hace imprescindible y apasionante", afirmó Girauta. “Es una puesta de largo es una adaptación a la posibilidad de incidir en las reformas que España necesita”, recalcó.



También confirmó Girauta que Ciudadanos va a modificar su propuesta de Estatutos y aclaró que el partido no prohibirá las corrientes de opinión internas tal y como recoge el borrador original, sino que nuevo artículo del régimen disciplinario lo que recogerá como infracción es participar o crear grupos organizados que buscan perjudicar los intereses de los militantes.



“Lo primero que vamos a hacer es presentar una enmienda de los estatutos porque la idea siempre fue evitar la entrada de grupos organizados, la entrada de gente que tiene su propia agenda y que quieren utilizar un partido para servir a sus propios intereses”.



Cuando le piden que valore el cumplimiento del acuerdo con el PP dice Girauta que “un 12% cuando llevamos ocho semanas de gobierno no está mal” pero también deja claro que a su modo de ver el hecho de que Mariano Rajoy continúe un tercer mandato como presidente si incumple el pacto de investidura con Ciudadanos y el PP que limita el mandato del jefe del Gobierno a ocho años. Girauta explica que “lo que sucede es que por ley no puede ser retroactivo y lo que pedimos es que se legisle para futuros presidente y que Rajoy asuma el compromiso político que tiene con nosotros, que era es que este era su último mandato”, pero reconoce que no es una exigencia legal sino “de tipo político”. “No es una ley, es un acuerdo político”.



La declaración de Girauta contradice la del vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que el 3 de enero, y en la primera rueda de prensa de 2017 en la sede de la formación naranja, dijo no creía que un tercer mandato de Rajoy suponga incumplir el pacto de investidura entre su partido precisando que la reforma de la Ley del Gobierno para limitar a un máximo de dos legislaturas el mandato del jefe del Ejecutivo, es una iniciativa “de cara al futuro• que no afectaría a Rajoy al no ser retroactiva.



Cataluña



Cambiando de tercio, al portavoz de Ciudadanos le pidieron una valoración de la encuesta que ha publicado hoy el diario La Vanguardia que dice que más del 76% de los catalanes son partidarios del referéndum, pero que la mayoría de los que quieren votar apuestan por el pacto ante la vía unilateral, matiza el diario, que sitúa en el empate técnico los partidarios y detractores de la independencia. Y cree Girauta que estos resultados demuestran “un paulatino abandono de las posiciones maximalistas e irreales”, recalcando que “los problemas que los catalanes tenemos son los del resto de españoles”. “Las soluciones mágicas no cuajan porque la gente con el tiempo se va descolgando de estas fantasías”, sentenció.