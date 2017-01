Aguirre cree que "hay Rajoy para rato" aunque ella no sea una “entusiasta marianista”

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este domingo que “hay Rajoy para rato” y ha calificado al presidente del Gobierno como uno de los líderes españoles “e incluso europeos” en una “mejor” situación política, aunque ha admitido que ella nunca ha sido “una entusiasta marianista”.



Durante una entrevista en laSexta recogida por Europa Press, Aguirre ha dado por seguro que Mariano Rajoy será reelegido presidente del Partido Popular en el congreso del partido de febrero, y no vislumbra un PP sin Rajoy en un futuro próximo. “No sé si habrá 'post Rajoy' porque hay Rajoy para Rato”, ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid.



Sobre el Congreso del PP, Aguirre ha vuelto a reclamar mayor participación de los militantes en la elección de los cargos del partido y ha abogado por un sistema de primarias similar al de la derecha francesa. “Lo del dedo ha pasado ya”, ha afirmado.



En ese sentido, Aguirre ha reclamado que cada militante tenga un voto tanto en la elección de cargos orgánicos como de candidatos del PP, y desea que el congreso de los populares sirva para mejorar la democracia interna del partido.



Sin embargo, no se ha mostrado partidaria de separar funciones entre el Gobierno y el partido, como ha defendido el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, 'número dos' de Aguirre en el Grupo Municipal.



Aguirre ha asegurado que seguirá promoviendo “enmiendas” para dirigir al PP hacia una mayor participación de los militantes, lo que considera una “opinión generalizada”, pero ha negado que tenga pensado fundar un nuevo partido si no se imponen sus tesis en Génova. De hecho, la que fuera líder del PP madrileño ha negado haberse planteado alguna vez esa posibilidad. “La verdad es que no”, ha sentenciado.



Del mismo modo, tampoco se plantea la posibilidad de que el expresidente del Gobierno José María Aznar, que renunció en diciembre a la presidencia de honor del PP, funde una nueva formación política. Además, Aguirre considera que no dio “ningún portazo” al notificar a Rajoy su renuncia mediante una carta que considera “amable”.



“Aznar nunca va a estar contra el PP y el PP nunca contra Aznar”, ha dicho sobre el presidente de FAES, fundación que criticó el pasado 13 de diciembre que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuestionase la actuación del PP en 2006 cuando recogió firmas contra el 'Estatut' de Cataluña, una idea que Aguirre atribuye a Mariano Rajoy, que entonces ya era el presidente del partido.



“Aquella recogida de firmas no fue un error de Aznar, sino de Rajoy, pero se acertó porque aquel estatuto no era constitucional", sostiene Aguirre, que durante la entrevista ha confesado sentirse “en parte catalana" y ha reclamado acercar Cataluña al resto de España.