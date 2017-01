Compromís denuncia el “lenguaje apocalíptico” del arzobispo Cañizares contra la igualdad de género

Las palabras del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, considerando de “maldad” la ley de Transexualidad que impulsa la Comunidad de Valenciana han encontrado respuesta por parte de Compromís. El portavoz de la formación en las Cortes, Fran Ferri, ha mostrado su “disconformidad” ante la visión del prelado del que ha criticado “la obstinación casi enfermiza” que tiene contra la igualdad de género.



Para el portavoz de Compromís, Cañizares está utilizando “un lenguaje apocalíptico y belicoso totalmente fuera de lugar” ante la ley que está tramitando el Parlamento valenciano. Ferri ha denunciado las “continuas referencias a colonizaciones, guerras, dictaduras y tiranías” que hace el arzobispo donde, a su juicio, sólo “evidencia que no acepta el marco de libertades en que convivimos los valencianos y valencianas”.



“Este escrito del arzobispo nos parece un arenga enfurecida hacia los católicos valencianos que él mismo sabe que mayoritariamente no piensan como él. En la sociedad valenciana hay un consenso casi unánime en conseguir la igualdad de derechos entre todas las personas, en el marco de una sociedad diversa donde cada uno pueda amar a quien considere oportuno, sin ser considerado ni un peligro ni una amenaza y esto parece que no gusta a algunos”, ha manifestado el político de Compromís.



De hecho, Ferri ha invitado a Cañizares a realizar una “reflexión profunda sobre las consecuencias hacia el fomento del odio que pueden tener sus palabras”. Y más al ver el trabajo para conseguir que todo el mundo pueda vivir en libertad “no sólo se puede realizar a través de la labor legislativa, sino también con la pedagogía pública hacia el conjunto de la sociedad”.



Un mensaje que el portavoz de la formación que lidera Mónica Oltra ha dirigido también al Partido Popular. El político ha lamentado el posicionamiento contrario de los populares a la ley. Una visión que “demuestra que el PPCV en general, y la señora Bonig en particular, anteponen su ideología ultraconservadora a los derechos de las personas y lejos de mantener una postura coherente quieren actuar en contra de lo que ha hecho, por ejemplo, el PP de Andalucía que votó a favor de una ley similar que también hablaba de la despatologización de las personas transexuales”.