Dimite un miembro de la Comisión de Garantías de Baleares tras amenazar a los críticos

Joan Canyelles ha dejado de ser el secretario jurídico de la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica de Podemos en Baleares. Ha dimitido por haber utilizado “un lenguaje incorrecto y haber transmitido informaciones manifiestamente imprecisas". Al menos eso es lo que esgrime él como justificación.



Sin embargo, la realidad revela que esas justificaciones no son más que eufemismos, pues una grabación a la que ha tenido acceso el diario El Mundo muestra que las artes de Canyelles en la Comisión estaban más próximas a la amenaza y al chantaje que a las “informaciones imprecisas”.





La grabación corresponde a una reunión que mantuvieronpresidente de la Comisión de Garantías, Juan Canyelles, secretario de la Comisión y, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico el 28 de julio de 2015.En ella, se escucha cómo Azpelicueta fue víctima de un chantaje por haber cometido ‘el delito’ de presentarse como candidata a la lista del Consell de Mallorca en contra del criterio de Alberto Jarabo y compitiendo con el candidato oficial, Jesús Jurado.«Estamos dispuestos a archivar tu tema si aceptas unque te daremos por escrito y que podemos redactar entre todos. Te pedimos que te mantengas una temporada, uno, dos o tres meses, en stand by, que no acudas a las reuniones del Consejo Ciudadano» le dice Canyelles a Azpelicueta.En cuanto al procedimiento de la sanción leve, Canyelles le informa a Azpelicueta que debe reconocer “que te has equivocado al presentarte de cabeza de lista,en las formas […] nosotros debemos salvar la cara como Comisión de Garantías y tú, como militante”.A la hora de transmitir su decisión de dimitir, Canyelles ha transmitido a la formación, según información de Europa Press, que su actuación en relación a la miembro del Consejo Ciudadano Autonómico, Carmen Azpelicueta, era "totalmente independiente" y que "es su responsabilidad".Sin embargo, en la grabación se escucha cómo Azpelicueta le pregunta si Alberto Jarabo, secretario general de Podemos en Baleares, está al tanto del tema. A lo que Canyelles responde: “Le hemos pedido conformidad y la tenemos. Así todos nos ahorramos un calentón que te cagas. Aparte, si tú eres buena niña, y creo que sí lo eres, vas a contar con nuestro apoyo para todo, te buscaremos un trabajo”.