Maillo afirma que Rajoy podrá seguir gobernando ya que el acuerdo con Ciudadanos no es retroactivo

Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del PP, explicó en RNE que la limitación de mandatos a ocho años como máximo para el presidente del Gobierno que acordaron con Ciudadanos “no tiene carácter retroactivo” por lo que insiste en que Mariano Rajoy podría seguir gobernando.



Maillo recordó que la imitación de mandatos no está contemplada en los estatutos del PP, aunque precisó eso no significa que no se pueda debatir ya que serán los compromisarios los que lo decidan y pueden plantear este debate en el Congreso.



Preguntado Maillo por sus declaraciones de que veía a Rajoy gobernando 12 años y el lugar en que dejó la medida que acordaron con Ciudadanos, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP precisa que fue una opinión personal porque dice que vio al presidente del Ejecutivo con ánimo de seguir adelante. Y después preguntó ¿qué partido prescinde de lo mejor que tiene? Añadiendo que entiende que “el PSOE haya prescindido de Pedro Sánchez”, pero que no se entendería que el PP lo hiciera de Rajoy.



Reiteró Maillo que el PP tiene la intención de cumplir los acuerdos que pacta, en este caso con Ciudadanos, pero que las leyes no tienen carácter retroactivo: “Cumpliremos el acuerdo pero evidentemente no tendrá carácter retroactivo, sentenció, subrayando que en la mesa de negociación todos (PP y Ciudadanos) sabíamos lo que firmábamos y en cualquier caso no tiene carácter retroactivo.



Respecto al futuro de María Dolores de Cospedal recalca Maillo que compatible ser ministra y secretaria general del PP y en relación a la decisión de relevar a Federico Trillo com o embajador de España en Reino Unido tras hacerse público el informe del Consejo de Estado sobre el Yak 42, insiste Maillo en que la decisión de que Trillo deje de ser embajador en Londres en próximas fechas “ya estaba tomada y no hay que buscar un nexo de causalidad entre una cosa y otra”. Además, ha recuerda las 5 resoluciones judiciales sobre el Yak e insiste en que el dictamen ha acelerado el relevo.