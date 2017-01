Ciudadanos exige a Cifuentes que “haga dimitir” a los concejales del PP de Getafe imputados

La sombra de la corrupción vuelve a asomar al PP de Cristina Cifuentes. La investigación a cuatro concejales populares en el Ayuntamiento de Getafe han encendido las alarmas en Ciudadanos. Y por ello, el secretario general del grupo en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, ha exigido este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid que “haga dimitir” a estos políticos señalados.



“Exigimos a Cifuentes que haga dimitir a estos cuatro concejales”, ha manifestado el diputado de la formación naranja, que ha recordado a la presidenta regional que este tema le afecta directamente porque no solo encabeza el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino que además preside la gestora del PP de Madrid.



“Es la máxima responsable de todos los cargos institucionales del PP en la Comunidad de Madrid, le afecta directamente. Queremos exigirle que cumpla los acuerdos de investidura por los cuales hoy es presidenta de todos los madrileños”, ha reclamado el secretario general del Grupo Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.



Y para dar fuerza a la petición, la organización que coordina Albert Rivera ha espetado a la líder popular que el acuerdo de investidura que firmó Ciudadanos con el PP en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno nacional obliga a dimitir en el momento a aquel cargo político que se le impute por corrupción.



No obstante, Gutiérrez no ha hablado de una fecha concreta para que Cifuentes cumpla con el pacto y les obligue a dimitir al ser una noticia reciente. Lo que sí tiene claro la formación es que la popular ha de cumplir el “punto uno del acuerdo de investidura” que toca este asunto de imputaciones. “Le exigimos que cumpla con el acuerdo. Ella establecerá los plazos. Si vemos que empieza a pasar el tiempo y no toma ninguna medida, nuestro portavoz hablará con ella”, ha concluido el diputado.