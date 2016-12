¿Qué va a hacer ahora Íñigo Errejón?

El referéndum vinculante realizado por Podemos para decidir las reglas del juego que operarán en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre ha dejado unos resultados que, si bien pueden satisfacer a todos, también pueden dejar a cada corriente interna en posiciones más debilitadas.



Pablo Iglesias ha vencido la consulta con un 41,57% de los votos, y su sistema electoral ‘DesBorda’ será el que se aplique durante la Asamblea también denominada como Vistalegre II. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, no se puede obviar que la iniciativa lanzada por los ‘errejonistas’ se ha quedado a escasos dos puntos de ‘DesBorda’, y que las propuestas que apostaban por una mayor proporcionalidad en el voto han superado el 50% de los votos, frente al 41,57% de Iglesias. Un líder cuya posición queda relativamente debilitada.



‘Recuperar la ilusión’, la iniciativa secundada por Íñigo Errejón, secretario político de Podemos, ha obtenido 38.419 votos, un 39,12% del total que refleja la fuerza política interna que tiene el secretario político. Aun así, no es suficiente, y la victoria del modelo ‘DesBorda’ deja a Errejón con la encrucijada de buscar – o inventar – nuevas fórmulas con las que pueda plasmar sus ideas políticas en la Asamblea Ciudadana de febrero.



La unión de candidaturas y documentos políticos planteada por Iglesias obliga a cualquiera que quiera presentar sus ideas políticas y organizativas a proponer al mismo tiempo una alternativa a la Secretaría General. E Íñigo Errejón, que no quiere reproducir una “batalla de gallos” en Vistalegre II, no sería una excepción.



"Podemos es una organización plural, y la unidad la construimos a partir de la pluralidad y del entendimiento" @ierrejon #RdpPodemos pic.twitter.com/Dbrr7wHrLO — PODEMOS (@ahorapodemos) 22 de diciembre de 2016

No es tiempo de uniformidad, de plebiscitos o de unos contra otros. Hoy ha ganado la democracia y la pluralidad y por eso ha ganado Podemos. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 22 de diciembre de 2016

Podemos es plural, lo han dicho más del 57% de los que han votado en la consulta.

Solo desde ese reconocimiento se puede construir la unidad — Eva Muñoz (@eva_mzmo) 22 de diciembre de 2016

El mandato de la gente es claro: pluralidad y debate abierto y constructivo. Lo que queremos ver en nuestro país, primero para Podemos. pic.twitter.com/T7cLFC7M9h — Juan Pedro Yllanes (@jpyllanes) 22 de diciembre de 2016

Los resultados de la consulta mandan un mensaje claro: quien crea que se puede construir Podemos sin la otra mitad del partido se equivoca. — Eduardo Rubiño (@EduardoFRub) 22 de diciembre de 2016

El secretario político confía en que Pablo Iglesias perciba la voluntad de pluralidad de los votantes y sea “flexible” en la aplicación del reglamento para evitar ese “todo o nada”. Es decir, que no aplique a rajatabla el modelo ‘DesBorda’.Sin embargo, Errejón ha dejado entrever que si no se consigue un acuerdo previo a la Asamblea, o no se cede “al mensaje de pluralidad” enviado por los inscritos,en aras de poder defender sus postulados teóricos y organizativos.Pablo Iglesias asegura haber ‘captado’ la petición de unidad y pluralidad emitida por los militantes e inscritos de Podemos. Sin embargo, el líder de la formación advierte que habrá unión y acuerdo con Errejón – y con los anticapitalistas – siempre y cuando coincidan en las políticas. Algo que a día de hoy parece complicado, y que no es del gusto del secretario político, ya que ahondaría sobre la idea de “uniformidad” que no corresponde, dice, con lo votado.Por tanto, al secretario político no le queda otra que esperar, y ver si se repite lo sucedido en la Comunidad de Madrid, cuando anticapitalistas y ‘pablistas’ pactaron una candidatura conjunta. Si eso sucede, harto probable, y no se modifica el sistema ‘DesBorda’, la visibilidad interna de los postulados ‘errejonistas’ quedarían en severo peligro. Tanto como la posición del número dos.Quizá por eso, varias de las personas más representativas de la corriente denominada como 'errejonista' han pedido en las redes sociales un proyecto que refleje la "pluralidad" y no sea "uniforme".