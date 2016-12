Pablo Iglesias vence por la mínima a Íñigo Errejón y marcará las reglas de juego de Vistalegre II

La iniciativa ‘DesBorda’, secundada por Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Irene Montero y Rafa Mayoral ha sido la propuesta más votada en la consulta sobre qué sistema electoral debe imperar en la Asamblea Ciudadana de Podemos del próximo mes de febrero. El denominado Vistalegre II.



Lo ha hecho obteniendo 40.830 votos, lo que supone el 41,57% de los votos válidos emitidos por casi 100.000 participantes. Acto seguido, la iniciativa ‘Recuperar la ilusión’, encabezada por Íñigo Errejón, Clara Serra y Pablo Bustunduy. Esta propuesta se ha hecho con 38419 votos, un 39,12% del total.



En tercer lugar han quedado los anticapitalistas. La propuesta denominada ‘Podemos en Movimiento’ ha conseguido 10.313 votos, lo que equivale al 10,50% de los votos válidos.



En la consulta no hay vencedores ni vencidos. Todas las propuestas eran buenas y ha ganado Podemos. Trabajaré por la unidad y la pluralidad — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 de diciembre de 2016

Ha ganado la proporcionalidad y el pluralismo. Enhorabuena @PodemosTodas por la victoria, a @recupeilusion y a todas por la participación. — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) 22 de diciembre de 2016

100mil personas participan y demuestran músculo popular.

Un mandato claro: pluralidad, democracia y ganar juntos — Íñigo Errejón (@ierrejon) 22 de diciembre de 2016

El resultado final no ha sido una sorpresa en cuanto qué, pero sí en cuanto al cómo. Pocos esperaban un registro tan parejo entre las propuestas secundadas por Iglesias y Errejón. De hecho, son más los que han votado opciones diferentes a la defendida por el secretario general, dejando elPor ejemplo, las propuestas de mayor proporcionalidad defendidas por ‘errejonistas’ y anticapitalistas suman un 49% y dejan visible que la voluntad deentre los inscritos a Podemos es mayoritaria.Sin embargo, el método electoral de DesBorda será el que finalmente se aplique en la Asamblea Ciudadana de febrero. Pablo Echenique, secretario de organización, ha sido quien ha informado sobre los resultados, afirmando que éstos plasman la “pluralidad de ideas” y la voluntad de la gente de que “nos pongamos de acuerdo”.No obstante, a pocos se les escapa que en esta consulta se votaba algo más que un sistema electoral. Se enfrentaban diferentes modelos organizativos y políticos, y después de mucho tiempo, la posición de Pablo Iglesias no ha ‘arrasado’. Es más, se ha quedado lejos del 50%. Las primarias de Madrid, dondetambién venció por la mínima afue el primer aviso.Echenique desmiente esta visión, al considera que la gente “no ha votado en clave de secretario general, porque las tres candidaturas más votadas están a favor de que Pablo Iglesias lidere el partido”.Esta consulta se ha convocado para que los inscritos diesen una respuesta a estas tres preguntas de cara a Vistalegre II: ¿Cómo se asocian los documentos (o no) a las candidaturas y cuándo se votan?, ¿Cómo y cuántos conforman el Consejo Ciudadano? y ¿Cuál es el sistema electoral?Pues bien, los inscritos han decidido que sea el ‘Sistema DesBorda’ quien responda. En primer lugar, esta propuesta aboga porlos documentos éticos, de igualdad, organizativos y políticos. Según Iglesias, la votación de los documentos debería llevarse a cabo “al mismo tiempo” que las votaciones de las listas al Consejo Ciudadano Estatal y la Secretaría General porque entiende que las estrategias políticas deben ir asociadas a personas concretas desde un inicio.Esto pone en un brete a Iñigo Errejón, que para plantear sus ideas y modelos estratégicos – que es su voluntad – estaría obligado a presentar una candidatura a la secretaría general, entre otras cosas. Hasta ahora ha descartado presentar una alternativa a Pablo Iglesias.En segundo lugar, sobre el, que es el máximo órgano entre Asambleas, la propuesta presentada por Pablo Echenique y apoyada por Pablo Iglesias no es concluyente sobre cuántos miembros debe tener. Lo que sí dice es que proponen que el “Consejo Ciudadano Estatal siga teniendopor la Asamblea Ciudadana Estatal”, sin concretar cuántos podrían añadirse provenientes de otros órganos.En cuanto al, el sistema DesBorda’, como su nombre indica, se basa en el sistema Borda. “Pero con dos mejoras: incentivar el acuerdo entre listas y garantizar la representación a terceras listas pequeñas”, asegura su propuesta.La duda ahora está en qué hará el secretario político del partido para plantear sus ideas. Estos últimos días han sido varias las voces internas las que han insinuado un posible recambio en esa posición del partido, desde el propio, líder de Anticapitalistas a Juan Carlos Monedero, cofundador del partido y persona de máxima confianza de Pablo Iglesias.De momento, lo que se sabe es que Errejón no quiere disputarle la secretaría general a su compañero y amigo Pablo Iglesias. Sin embargo, tras el resultado de esta consulta serán muchas las voces que pedirán al secretario político que dé un paso al frente.Es probable incluso que lo pidan desde el sector afín a Pablo Iglesias, conocedores que con el sistema votado – unión de documentos y candidaturas –podrán pactar con anticapitalistas para vencer con solvencia cualquier propuesta alternativa.La duda de muchos militantes, sobre todo los afines a Errejón es,