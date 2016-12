La indecisión de Pedro Sánchez impacienta a sus afines

Pedro Sánchez sigue deshojando la margarita. Dos meses después de la dimisión como secretario general del PSOE y de abandonar su acta de diputado, Sánchez continúa sin aclarar qué hará en el Congreso Federal del partido del próximo año, que será el órgano encargado de convocar las primarias para la secretaría general del Partido Socialista.



A priori todo parecía indicar que Sánchez estaba muy seguro de presentar su candidatura para liderar otra vez al PSOE, pero su inacción en los últimos meses comienza a poner nervioso a muchos de sus afines. Por eso, muchos de sus defensores están comenzando a pedirle que dé un paso al frente y confirme si se presentará o no en las próximas primarias.



En muchos cuadros medios del partido y entre la militancia, espacios donde Pedro Sánchez sigue contando con mucha popularidad, quieren saber a qué atenerse, y por eso solicitan al exsecretario general que aclare su voluntad política. No vaya a ser que estén defendiendo a capa y espada a un político que más pronto que tarde se haga a un lado y queden ellos ‘descubiertos’.



En una información recogida por Europa Press, personas próximas a Pedro Sánchez aseguran que el anterior líder socialista no tiene claro todavía si dar o no un paso al frente para concurrir a las primarias. Aún está digiriendo la ‘traumática’ salida y las “decepciones” sufridas, particularmente señaladas en Antonio Hernando y César Luena, a quien ven cada vez más lejos del espacio – político – vital de Pedro Sánchez.



No obstante, muchos de sus afines creen que lo mejor, en caso de no presentarse a las primarias, sería intentar forzar a Susana Díaz a no presentarse, argumentando que él no lo hace por ‘el bien’ del partido. Algo que, presumiblemente, no tendría mucho éxito, ya que la agenda propia de la presidenta andaluza y el control que tiene sobre los órganos altos del partido facilitarían su camino argumental.